Intervinguts 520 quilos de cocaïna amagats en un contenidor al port de València

Agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola han intervingut en una operació coordinada entre els dos cossos de seguretat per decomissar 520 quilos de cocaïna amagats en un contenidor que transportava ametlles al port de València.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informat que l'operació s'ha dut a terme després de més d'un any d'investigacions en col·laboració amb l'Agència Tributària, i que les actuacions es van iniciar arran de la detecció de moviments de diferents empreses que realitzaven enviaments de contenidors des de diferents ports de Llatinoamèrica.

En concret, el contenidor on s'ha trobat la droga era a l'interior d'un vaixell que provenia dels Estats Units i havia fet escala en diferents ports d'aquest continent. El ministre ha afegit que la cocaïna decomissada té un grau de puresa del 80% i podria arribar a tenir un valor al mercat d'uns 18 milions d'euros.

En la seva compareixença davant els mitjans, Zoido ha remarcat que aquesta és la tercera gran operació contra la droga en les últimes setmanes, després del decomís de 330 quilos d'heroïna al port de Barcelona del 21 de novembre i després que la setmana passada s'intervinguessin 6 tones de cocaïna al port d'Algesires.

El ministre ha informat que al llarg d'aquest 2017 s'han confiscat 30.890 quilos de cocaïna (un 104% més que l'any passat) i 440 quilos d'heroïna (un 88,8% més), així com 16.531 quilos de marihuana (un 57,7% més). Zoido ha felicitat les forces i cossos de seguretat de l'Estat i els funcionaris de l'Agència Tributària i Vigilància Duanera per la tasca contra el narcotràfic, que ha permès aquest any obtenir una xifra rècord i que ha suposat "un cop dur per a les organitzacions i xarxes de narcotraficants".