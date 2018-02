L'exconseller valencià Rafael Blasco serà jutjat de nou per presumptes irregularitats en projectes de cooperació

El jutjat d'instrucció número 21 de València ha decretat l'obertura de judici oral contra l'exconseller valencià de Solidaritat Rafael Blasco, exportaveu del PP a les Corts, i altres 23 persones més per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions dirigides a la cooperació internacional durant els anys 2009, 2010 2011 i en la construcció d'un hospital a Haití, que finalment no es va edificar. La magistrada reclama als acusats 8,2 milions d'euros que havien d'haver-se destinat a projectes a Guinea, el Paraguai, Nicaragua, el Perú i Haití.

Rafael Blasco, que va ser conseller en l'època en què Francisco Camps era cap del Consell, ja es troba en presó des del juny del 2015, quan va ser condemnat a sis anys i mig per haver desviat fons dirigits a ajudes a la cooperació internacional a la compra de pisos. El novembre passat l'exconseller va començar a gaudir d'alguns permisos penitenciaris.

En aquestes noves dues causes, l'ex mà dreta de Francisco Camps està acusat de prevaricació, associació il·lícita, malversació, blanqueig i falsedat documental. Per aquests delictes, la fiscalia demana 16 anys de presó per a l'exconseller i 21 anys i mig per a l'empresari Augusto César Tauroni. A més de les penes de presó, el fiscal demana el decomís de dos apartaments i un dels iots que August Tauroni va comprar a Miami.

L'excap de l'àrea de solidaritat Marc Llinares, l'exsecretària Tina Sanjuán, l'ex director general Josep Maria Felip i un germà de l'empresari, Arturo Tauroni, es troben igualment processats. També formen part de la causa diversos extreballadors de les empreses que haurien emès factures falses i alguns responsables d'avaluar projectes al tercer món que aspiraven a tenir subvencions.