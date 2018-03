L'exvicepresident valencià Víctor Campos defensa que els "paquetets" que feia arribar al PP eren donacions legals

Mentre l'expresident del País Valencià Francisco Camps escalfa motors al Congrés de cara la declaració de demà com a testimoni en el judici a la trama valenciana de la Gürtel, per l'Audiència Nacional han desfilat aquest dimarts una desena de càrrecs del PP per esclarir la trama de finançament il·legal. El testimoni més rellevant ha estat el del número dos de Camps del 2004 al 2007, l'exvicepresident de la Generalitat valenciana Víctor Campos, qui ha reconegut que va rebre i lliurar sobres amb diners en efectiu de cara a la campanya electoral d'aquell any però ha defensat en tot moment que eren donacions legals.

S'ha desmarcat així de la trama de finançament il·legal en el qual el van incloure tant l'exsecretari general dels populars valencians Ricardo Costa com Álvaro Pérez, el responsable d'Orange Market -filial de la trama-, conegut com El Bigotes. Campos ha dit que mai li va donar importància a aquests "paquetets" amb diners i que sempre els va lliurar a Cristina Ibáñez, que llavors era gerent del PP valencià i ara imputada en la causa. "En algunes ocasions li vaig traslladar diners que m'havien fet arribar en reunions comarcals", ha assenyalat.

L'exvicepresident valencià també ha contradit a l'extresorer del PP Luis Bárcenas, qui va afirmar que s'havia reunit amb Campos i Ricardo Costa per parlar de comissions. "No he tingut cap reunió amb Bárcenas ni Lapuerta", ha assenyalat reiterant que tot el diner que va lliurar al PP valencià eren donacions legals i que aquesta reunió li semblava "inversemblant". Preguntat pel jutge sobre si estava imputat, Campos ha dit que ell creia que no, però amb poc convenciment. És un dels homes de Camps que de moment s'ha salvat: sí que està sent jutjat Vicente Rambla, que va ser vicepresident del 2007 al 2011.

També ha declarat com a testimoni l'actual tresorera i gerent estatal del PP, Carmen Navarro, imputada en la causa per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas. Amb els braços creuats i un to desafiant, ha retret a la fiscalia la seva citació perquè en el 2007 i el 2008, els anys que es jutgen, ella no treballava al PP. S'ha desvinculat en tot moment de la trama Gürtel i ha subscrit la informació enviada, deixant clar que el gerent és qui té l'última responsabilitat econòmica i burocràtica en les campanyes electorals d'acord amb els estatuts interns del partit que no s'han canviat des del 1991.

"Jo tinc coneixement des del moment que entro al partit el juliol del 2010, seria absurd que tingués coneixement de fets anteriors. Jo suposo que hi ha coses que se seguiran fent igual ara que el 2007", ha dit a les preguntes de la fiscal, l'única que ha preguntat durant tan sols 10 minuts. Ara bé, s'ha remès sempre a Carlo Lucca Mignani, qui continua sent l'auditor nacional del PP, sobre d'on va treure la informació facilitada als tribunal dels procediments interns.