La Loteria de Nadal reparteix més de 80 milions d'euros en grans premis al País Valencià

El sorteig de la Loteria de Nadal d'enguany ha sigut especialment generós amb el País Valencià, on ha caigut bona part del segon premi, un pessic del primer i nombrosos dècims del tercer, un quart i una bona part dels cinquens: tot sumat ha deixat més de 80 milions d'euros. Especialment afortunada ha sigut la província d'Alacant i la seva capital, on han caigut, entre d'altres, parts del primer i el segon premis.

El més generós de tots ha sigut el segon premi, el 21.015, que ha deixat en terres valencianes 40 milions, repartits entre la ciutat d'Alacant (15 milions), la localitat de Paiporta, a l'Horta (14), el municipi de Pedreguer, a la Marina Alta (8,5) i la població d'Elda, al Vinalopó Mitjà, amb un petit pessic.

A la capital alacantina la sort ha arribat mitjançant la cafeteria La Boutique del Café, que n'ha venut 120 dècims, provinents d'una administració de la localitat manxega d'Almansa, que també ha estat l'origen dels dècims que s'han repartit els treballadors d'una fàbrica de molls i ressorts de Paiporta. En el cas de Pedreguer, els bitllets guanyadors s'han venut en una administració, i a Elda els quatre dècims premiats han dibuixat un somriure entre els clients d'una fruiteria.

La grossa reparteix 12,4 milions entre 13 municipis

Un pèl menys generosa que el segon premi ha sigut la grossa de Nadal, el 3.347, que ha deixat 12,4 milions en 13 municipis del País Valencià. Els més beneficiats han sigut els del sud: Alacant, amb 3,5 milions, la Vila Joiosa, Elx i Oriola, que s'han repartit sis milions. També han rebut premi la ciutat de València i els municipis de Xàtiva, Ontinyent, Benidorm, Llíria, Paterna, Manises, l'Alcúdia, i Bocairent.

Els cinquens, molt repartits

Potser els més generosos en extensió han sigut els cinquens premis. Però com que sempre hi ha excepcions, un d'aquests, el 63.025, ha caigut íntegrament al municipi del Campello (Alacantí), on ha deixat 10,2 milions repartits a través d'una administració.

Especialment matiner ha sigut el 47.862, que s'ha venut en una administració del centre comercial Nuevo Centro de València, on ha distribuït gairebé un milió d'euros, i a la població veïna de Foios (Horta). A aquest petit municipi les encarregades de repartir 4,5 milions han sigut les components de l'Associació Filles de Maria, constituïda per joves que acaben de complir els 18 anys. Segons ha confirmat a l'agència Efe el propietari de l'administració número 1 de Foios, Benjamí Félix, aquesta entitat ha beneficiat tant els seus afiliats com els veïns de la localitat amb la venda de 400 paperetes.

Un altre cinquè, el 29.031, s'ha venut a la localitat de Mislata (Horta), on s'han repartit 1,8 milions. Quantitats més petites són les que ha deixat a Castelló de la Plana, Elx (Baix Vinalopó), Alcoi, Quartell (Camp de Morvedre), Xirivella, Alcàsser i Alaquàs (els tres municipis de la comarca de l'Horta).

Finalment, una part del 20.202 ha caigut també a Alacant. El mateix destí que el 18.596, un cinquè premi que s'ha repartit per altres poblacions de l'Estat i que a Alacant ha sigut especialment generós amb 590 dècims premiats i 3,5 milions.

El tercer deixa 7,5 milions a Viver

La propietària d'un bar del petit municipi de muntanya de Viver (Alt Palància) ha repartit 7,6 milions d'euros del tercer premi després de vendre entre els seus clients habituals 153 dècims del 4.211, número escollit perquè coincideix amb la data de naixement de la seva filla.

Un quart deixa dos milions a València

Finalment, el 67.774 ha regat el territori valencià amb 3,2 milions d'euros que s'han repartit entre les localitats de València, amb dos milions, els municipis veïns de la comarca de l'Horta de Xirivella i Paterna, Moraira (Marina Alta), Santa Pola (el Baix Vinalopó) i Borriana.