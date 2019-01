Més de 60 municipis valencians es manifesten per denunciar "la pitjor campanya del cítric en dècades"

Ahir hi va haver més de 60 manifestacions al llarg del País Valencià per denunciar la situació del sector cítric en la "pitjor campanya en dècades" i per reclamar a la Unió Europea l’aplicació de la clàusula de salvaguarda, que permet restringir les importacions de països com Sud-àfrica, així com una millora en la llei de la cadena agroalimentària, la reciprocitat en matèria fitosanitària i laboral i el tractament en fred.

Aquestes reivindicacions les va resumir el secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, que va exigir "igualtat de condicions a tots els productors que vulguen introduir els seus productes a Europa".

Les concentracions es van produir en municipis de diverses comarques, entre les quals destaquen la Ribera Alta, amb localitats com Benifaió, la Plana Baixa, amb municipis com Nules o Borriana, així com la Safor o el Camp de Morvedre.

A #Benifaió #RiberaAlta s'ha celebrat una de les protestes amb més gent de tot el nostre territori #PerLaNostraCitricultura i la #dignitat dels 👩‍🌾👨‍🌾 El membre #comissióexecutiva @UnioLlauradors @edumarcli ha llegit el manifest final pic.twitter.com/kAqNqtekPs — La Unió (@UnioLlauradors) January 21, 2019

Suport del govern valencià

Les demandes del sector cítric han rebut el suport del govern valencià, que mitjançant la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Medi Natural, Elena Cebrián, ha reclamat a la Unió Europea que aplique la clàusula de salvaguarda amb els cítrics, tal com la UE va fer la setmana passada amb l'arròs davant l'augment de les importacions d'aquest cereal des de països asiàtics com Cambodja o Myanmar.