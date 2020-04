Mor l'exvicepresident valencià Juan Cotino amb coronavirus

L'exvicepresident de la Generalitat Valenciana i exdirector general de la Policia Nacional, Juan Cotino, ha mort als 70 anys en no superar la infecció per coronavirus que el mantenia ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Manises des del passat 17 de març.

Cotino va ingressar amb febra alta, sense tos ni molèsties respiratòries, i després de donar negatiu en el test de Covid-19 se li va diagnosticar una grip comuna. No obstant això, els símptomes es van agreujar, i se li va repetir el test, que va confirmar la infecció.

Jutjat per l'organització de la visita del Papa

La mort del també expresident de les Corts Valencianes arriba quan l'exdirigent del Partit Popular valencià estava sent jutjat per la seva participació en l'organització de la V Trobada Mundial de les Famílies a València que va presidir el papa Benet XVI l'any 2006. El procés, pel qual Cotino s'enfrontava a una petició de pena d'11 anys de presó, es va ajornar per la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Els fets que s'analitzen en el judici són la contractació i el lloguer de pantalles, el manteniment i la megafonia de l'esdeveniment, que va tenir un cost de 7 milions d'euros, i que va assumir Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Segons el ministeri públic, es "va acordar" atribuir a RTVV el cost del contracte per "apoderar-se directament dels fons públics" de la televisió valenciana, als quals l'aleshores director, Pedro García, "tenia un accés més fàcil". D'aquesta manera, segons el fiscal, va aconseguir "sostraure fons públics" 3,3 milions d'euros, que es van repartir amb els dirigents de la Gürtel.

Segons el testimoni durant el judici d'Álvaro Pérez, el Bigotes, el líder d'Orange Market, la branca valenciana de la Gürtel, l'exdirector general de la Policia Nacional tenia l'"última paraula" en tot el que estava relacionat amb la trobada religiosa. Pérez, que és un dels 13 acusats que van pactar amb la Fiscalia Anticorrupció una rebaixa de la petició de pena de presó a canvi de reconèixer els fets, va afirmar que va ser l'expresident valencià Francisco Camps qui va posar Cotino al comandament de la gestió de l'esdeveniment. L'exdirigent de la Gürtel va afirmar que Camps li va dir que Cotino era "la persona que dirigeix tot l'esdeveniment".