El País Valencià registra 681 nous casos de coronavirus i nou morts

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 681 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores, dada que representa un lleuger increment respecte als nous casos d'ahir, quan es van notificar 548 positius. Amb aquesta nova actualització, la xifra total de positius al País Valencià se situa en 33.873 persones.

La xifra de víctimes mortals continua sent preocupant. Avui Sanitat ha informat de nou defuncions, tres de les quals corresponen a usuaris de residències. D'aquesta manera, durant la crisi sanitària, 1.582 persones han mort al País Valencià.

Aquest dijous s'han detectat 23 nous brots, uns registres que s'han reduït a la meitat respecte a ahir, que van ser comunicats 45 brots. Amb tot, cap supera els vuit casos i la majoria són d'origen social, excepte dos d'origen laboral. Als hospitals valencians actualment hi ha 482 persones ingressades (-25), 68 de les quals estan a l'UCI (sense variació).

La xifra positiva del dia la protagonitzen les altes. En aquesta ocasió, des de dimarts passat –ahir no es van poder traslladar per un error informàtic– s'han donat 1.502 altes. Per tant, des de l'inici de la pandèmia 35.128 persones s'han curat de covid-19 al País Valencià. En aquests moments hi ha actius 6.212 casos, és a dir, un 14,47% del total de positius.

La conselleria de Sanitat ha comunicat que hi ha almenys un cas positiu en 53 residències de persones grans, en 11 centres de persones amb diversitat funcional i en dos centres de menors. Entre els residents d'aquests centres hi ha quatre nous positius i les tres víctimes mortals en residències ja mencionades, i entre els treballadors hi ha cinc positius. Actualment al País Valencià vuit residències estan sota vigilància activa de control sanitari.