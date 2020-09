Puig sobre l'acord de mesures anticovid: "Madrid no és l'exemple de la gestió de la pandèmia"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defensat aquest migdia que la Comunitat de Madrid "no és l'exemple de cap manera de la gestió de la pandèmia" i que, per tant, el "lideratge" del govern d'Isabel Díaz Ayuso "no és el més pertinent". Madrid "no és el model", ha emfatitzat.

El cap del Consell ha fet aquestes declaracions quan se li ha preguntat per l’acord del govern espanyol amb la Comunitat de Madrid segons el qual es fixa un criteri homogeni a tot l'Estat per aplicar restriccions als municipi de més de 100.000 habitants amb més incidència del virus. Puig ha aclarit que, en aquest moment, cap població valenciana es veuria afectada pel pacte, que estableix restriccions quan hi hagi una incidència de contagis de més de 500 casos per cada 100.000 habitants, una positivitat en les PCR superior al 10% i un índex d'ocupació de les unitats de cures intensives superior al 35%.

Ximo Puig ha explicat que la Generalitat Valenciana és favorable a fixar una "mesura homogeneïtzadora que done criteris d'objectivitat", però ha subratllat que aquesta norma s’ha d’aprovar en "espais multilaterals" amb presència de totes les comunitats autònomes i no en una trobada bilateral entre representants madrilenys i estatals.

Finalment, el cap del Consell ha rebutjat la interpretació feta pel lehendakari Íñigo Urkullu, que ha expressat que es tractaria d'una mesura recentralitzadora i suposaria aprovar un estat d'alarma encobert. Per al president valencià, el que cal és "la màxima cooperació de totes les administracions perquè estem tots junts en la causa comuna contra la pandèmia".