El consell rector d'À Punt referenda l'elecció de Raquel Pérez Ejerique com a nova cap d'informatius

El consell rector d'À Punt ha referendat aquest dijous la designació de la periodista valenciana Raquel Pérez Ejerique com a nova directora d'informatius d'À Punt. Tot i que no ha transcendit quants vots ha aconseguit, l'ARA sí que ha pogut confirmar que l'elecció d'Ejerique no ha comptat amb el suport de tots els membres del màxim òrgan de la corporació, i que alguns consellers han plantejat dubtes sobre el seu domini del català, donat que la periodista ha treballat des del 2007 fora del País Valencià, majoritàriament a Madrid. Sobre aquestes reticències, des de la direcció de la cadena han informat a l'ARA que la periodista, que va treballar a València des del 2002 fins al 2007, sí que ha acreditat el seu domini de la llengua pròpia. Un altre element de debat ha estat la seva escassa experiència televisiva.

La fins ara cap d'investigació d' Eldiario.es va ser la guanyadora del concurs públic convocat per substituir Remei Blasco, que va exercir el càrrec durant el mandat de l'ex directora general Empar Marco. Abans de la seva designació d'aquest dijous, Ejerique ja va rebre dimarts l'aval de la redacció, que la va ratificar amb 161 vots a favor, 44 abstencions i 28 vots en contra.

La valenciana va aconseguir la nota més alta de la comissió avaluadora del concurs que va presidir l'actual màxim executiu de la cadena, Alfred Costa, i que van completar, a proposta de Costa, Ana Pérez Martí, directora de recursos humans de la corporació, i el gerent de l'empresa pública Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, entitat que depèn de la conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Coordinadora de la investigació sobre el màster de Cristina Cifuentes

El treball més destacat fins ara de la ja nova cap d'informatius d'À Punt ha estat la coordinació de la investigació sobre el màster fraudulent de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes, que va propiciar la dimissió de la dirigent del Partit Popular. A més de la seva feina al diari digital que encapçala Ignacio Escolar, Pérez Ejerique ha treballat als diaris Abc i La Razón, i a la Cadena SER. També ha estat directora adjunta del diari gratuït 20 Minutos.