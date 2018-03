Cifuentes va obtenir un màster amb notes falses, segons Eldiario.es

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va obtenir un títol de màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) amb notes falsificades, segons publica aquest dimecres Eldiario.es, que assegura que havia deixat dues assignatures pendents però dos anys després una funcionària va canviar els 'no presentat' per 'notable'.

D'acord amb aquest diari, Cifuentes es va matricular el curs 2011-2012 al màster en dret autonòmic de la URJC, de 60 crèdits, pel qual hauria pagat 1.586,39 euros. Va aprovar totes les assignatures excepte 'El finançament de les comunitats autònomes', de tres crèdits, a la qual no es va presentar, i el treball de fi de màster (TFM), que suposava 24 crèdits.

Això no obstant, i sempre segons Eldiario.es, el 2014 una funcionària d'un altre campus va entrar al sistema de notes i va canviar els dos 'no presentat' per 'notable', amb una nota de 7,5, sense que consti que s'hagués tornat a matricular en aquests crèdits, que s'hagués presentat a algun examen o que hagués defensat el TFM. Dues setmanes després, Cifuentes va pagar les taxes corresponents a la recollida del títol (176,27 euros). Des de la Comunitat de Madrid no han donat informació sobre aquest assumpte, que sí que ha generat crítiques de l'oposició.