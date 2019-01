Santa Pola homenatja els mariners del pesquer valencià que va rescatar 12 migrants a les costes de Líbia

La ciutat de Santa Pola (Baix Vinalopó) ha homenatjat avui els mariners valencians que, a finals del novembre passat, van rescatar 12 migrants en aigües de Líbia, i ha reconegut la seva "humanitat i solidaritat" en salvar la vida dels nàufrags.

Per decisió de tots els grups polítics, el ple municipal ha lliurat la insígnia de plata de la corporació al capità del 'Nuestra Madre Loreto', Pascual Durá, i als altres 12 mariners que van rescatar i van conviure durant deu dies a alta mar amb els 12 immigrants subsaharians, que al final van desembarcar a Malta.

"Tornarem a fer el mateix"

La distinció arriba quatre dies abans que el vaixell, que va tornar a casa e l 21 de desembre per passar-hi el Nadal, torni a la mar per continuar la seva feina habitual i, en aquesta ocasió, pescar puu.

Durá ha explicat als periodistes que primer pescaran per l'entorn peninsular, encara que si no hi ha prou captures ampliaran el recorregut a Líbia i, fins i tot, a Grècia, i ha admès que li "ronda pel cap" la possibilitat que torni a produir-se una situació semblant, en què trobin migrants en perill.

"Si passa, actuarem com a bones persones, per la seguretat al mar. Farem el mateix", ha subratllat Durá, que ha afirmat que se sent emocionat per "l"afecte" que ha rebut els últims dies dels seus veïns i pel suport de tots els partits polítics de Santa Pola. El rescat els va provocar pèrdues econòmiques però el capità ha insistit que no pensen en aquest aspecte: "Ens és igual perquè l'important era salvar vides".

El mariner ha recordat que durant els deu dies en què es va allargar el rescat van ser víctimes d'una "pressió de ferro" i hi va haver "determinats moments" en què no sabien "què pensar", a causa dels problemes per desembarcar els rescatats en un port segur tot i la falta de queviures i combustible a bord.

"No sabíem si havíem fet malament, però al final tot el que hem patit ha valgut la pena", ha recalcat Durá, militant del Partit Popular, que ha atribuït la falta de compromís i d'una ràpida solució del govern espanyol a la imminència, llavors, de les eleccions andaluses.

"Es van jugar la vida"

En el discurs previ al lliurament, l'alcaldessa de Santa Pola, la socialista Yolanda Seva, ha explicat que les distincions faran que els 13 mariners "passin a ser recordats com a santapolers il·lustres" per la seva "vàlua, bon cor i per sortir a pescar amb la solidaritat a les xarxes".

Seva ha destacat que Durá i la seva tripulació "es van jugar la vida" amb una "gran acció solidària" i complint amb "la seva obligació de patró de vaixell de prestar auxili a qui ho necessiti a alta mar".

L'alcaldessa s'ha referit als dies que van transcórrer fins que no es va aconseguir una solució per trobar una destinació per als migrants parlant de "desraó, incertesa i incomprensió" de les autoritats, però també ha afegit que és comprensible que "la burocràcia i les negociacions requereixin el seu temps".