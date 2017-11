Escola Valenciana guardona Rafael L. Ninyoles, Pluja Teatre i la Federació de Renovació Pedagògica

La 15a edició dels premis d'Escola Valenciana ha reconegut la trajectòria i les aportacions de la companyia Pluja Teatre, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià i el sociòleg Rafael L. Ninyoles que han estat guardonats en una gala que va aplegar més de 400 persones a Gandia (la Safor).

La federació de pares i mares d'alumnes també va aprofitar la vetlada per anunciar que les Trobades d'Escoles en Valencià de 2018 estaran dedicades a l'escriptor Joan Fuster en el 25è aniversari de la seva mort, i que 'Nosaltres pel valencià', títol de l'obra més coneguda de l'assagista, serà el lema que agermanarà les trobades.

Rafael L. Ninyoles va rebre el guardó Josep Vicent Garcia a la Trajectòria Individual per "haver aportat un element de debat necessari al País Valencià". Els seu treball se centra en la sociologia del coneixement aplicada al conflicte lingüístic, i un dels seus llibres més destacats és 'Madre España', que analitza el nacionalisme espanyol, la seva conformació i repercussions en la societat.

El premi a l’Ús Social del Valencià va recaure en la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià pel "seu compromís social amb l'ensenyament en valencià des de fa més de 50 anys" i pel "paper determinant en la depuració del franquisme als centres educatius els primers anys de la democràcia i, posteriorment, per tractar d'introduir canvis en les metodologies de l'ensenyament i en la formació del professorat per millorar la qualitat educativa".

Finalment, Pluja Teatre va rebre el Guardó Extraordinari en reconeixement als 44 anys de "teatre defensant la llengua i creant un clima de reflexió social sobre els escenaris. El seu teatre de batalla és provocador en tant que sorprèn i impressiona els assistents, i perquè concep el públic com a element actiu".

Record emocionat a Òmnium Cultural

La celebració també va incloure un record a la tasca duta terme per Òmnium Cultural. Així ho va destacar el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, qui va assegurar que "sabem que estan passant uns moments durs, difícils, però també esperançadors i vitals. No esteu sols. Ningú hauria de ser perseguit, ni menys encara empresonat, per lluitar, de forma pacífica i democràtica, pel seu poble. Farem perquè els arribi la nostra estima i solidaritat a totes aquelles persones perseguides per exercir amb normalitat drets civils bàsics".