Ximo Puig reclama reformar el finançament autonòmic abans d'aprovar els pressupostos de l'Estat de 2018

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha definit l'ocupació, la justícia social i un nou model de finançament com a prioritats per a l'any 2018 i ha demanat que "es compleixi ja" amb el País Valencià, atès que els valencians i les valencianes "estan fent els deures".

En el seu missatge d'any nou, el president ha sol·licitat que la reforma del finançament autonòmic que exigeix la Generalitat Valenciana es produeixi abans que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat per a 2018, de manera que no "es prolongui l'incompliment" del govern espanyol.

"Aquest 2017 havia de ser l'any en què es reformés el sistema de finançament, tal com es va acordar en la conferència de presidents" a proposta del País Valencià, ha lamentat el president, que s'ha preguntat "quan es complirà amb els valencians".

Acord davant de l'intent de recentralització

En referència a la crisi territorial de l'Estat, Puig ha instat a superar la "insuportable desigualtat" existent entre persones en funció del lloc en què resideixen i ha manifestat que la situació de Catalunya "no pot retardar les reformes que necessita el conjunt del sistema territorial". El cap del Consell també ha defensat la necessitat de fer front a un "procés de recentralització" que està tractant de "minimitzar l'estat de benestar".

El president valencià ha defensat que "la qüestió fonamental per al nostre futur i el de les noves generacions és el canvi climàtic", i ha destacat la seva "indignació" per la violència de gènere, que ha definit com "la pitjor manifestació de desigualtat" i "el primer problema de la societat".

Puig ha fet una crida a totes les institucions i al conjunt de la societat per "assumir responsabilitats" davant de la violència masclista i ha destacat el compromís de la Generalitat en la lluita contra aquesta problemàtica, que es materialitza en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere.

Contra "l'Espanya ens roba"

La presidenta del Partit Popular valencià, Isabel Bonig, ha afirmat avui que el cap del Consell "va començar 2017 dient que quedava gairebé tot per fer i un any després el seu Consell segueix paralitzat i, a més, està esgotat".



"El president no ha fet ni un sol anunci ni ha explicat com pretén fer tot el que diu que queda per davant. Puig, com el seu Consell, no té ni una sola proposta, està en funcions", ha assegurat Bonig.



La líder conservadora també ha assegurat que "no es pot utilitzar l'infrafinançament que patim els valencians com a comodí per tot el que no es fa".

Per la seva banda, la portaveu del grup parlamentari de Ciutadans a les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha declarat que “el president Puig hauria d'oferir una mica més que paraules buides, els valencians necessiten un projecte de gestió responsable”. “No serveix de res queixar-se si no tenim uns bons gestors”, ha afegit Sánchez, qui també ha lamentat l'actitud “d'autocomplaença” del president.

Sánchez ha afirmat que "el missatge 'd'Espanya ens roba' no té sentit i no és, de cap manera, la solució als problemes dels valencians”. “Des de Cs estarem al costat del Consell per reivindicar el nou model de finançament però, per descomptat, aquest no és la millor manera de fer-ho”, ha afegit.