Ximo Puig nega "tensió" al govern valencià després de la negativa de Compromís a la pròrroga del decret d'alarma

El president de la Generalitat Valenciana i líder del PSPV, Ximo Puig, ha afirmat aquest migdia que la decisió de Compromís de votar en contra de la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma no ha generat "cap tipus de tensió" entre els tres partits que conformen el Consell.



Puig ha defensat que, tot i el posicionament contrari dels valencianistes a la proposta del govern espanyol aquest dimecres a la cambra baixa, el conjunt de l’executiu autonòmic manté la creença que l’estat d’alarma és "l'instrument més raonable fins al moment". El cap del Consell també ha relativitzat el desacord entre PSOE, Podem i Compromís al Congrés de Diputats i l'ha vinculat a les ja conegudes diferències entre formacions.

El president de la Generalitat ha reclamat preservar la "qualitat democràtica" que aporta separar partits i institucions i ha demanat que el clima de crispació que regna en les relacions entre partits a nivell estatal "no contagie la política valenciana". Per a Puig, els partits espanyols han de "fugir de l'espai de l'insult" i han de buscar punts d'acord perquè "la societat no està tan enfrontada com sembla".

En aquest sentit, el cap del Consell ha sol·licitat que les formacions polítiques no es fixin en el curt termini durant les negociacions de les mesures dels batejats com a Pactes de Reconstrucció. En el cas valencià el diàleg s'iniciarà aquest divendres. Segons Puig, cal pactar les polítiques que han de transformar la societat fins al 2030 i que hauran d’aplicar partits diversos. "Hi haurà diferents governs i alternances. Hem de pensar en les noves generacions, no en les pròximes eleccions", ha emfatitzat.

Repartiment dels 16.000 milions per a les autonomies

Sobre el repartiment del 16.000 milions d’euros del fons impulsat pel govern espanyol per reduir l'impacte de les despeses assumides per les comunitats autònomes per lluitar contra el coronavirus, a diferència de Compromís, que pretén que en la distribució de tots els recursos es tingui en compte el criteri de població –a més que s'aprovi un altre fons per anivellar les comunitats més infrafinançades amb relació als seus habitants–, Ximo Puig ha considerat "raonable" que els primers 10.000 milions es distribueixin en funció de la despesa sanitària. Un criteri que el cap del Consell creu que hauria de canviar en el segon tram de 5.000 milions i repartir aquests recursos en funció de l'esforç fiscal i la situació financera de cada territori.

Una única víctima mortal per coronavirus durant les últimes 24 hores

A banda del cap del Consell, aquest dijous també ha comparegut la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha comunicat que e l País Valencià ha registrat una única víctima mortal por coronavirus durant les últimes 24 hores. Els nous contagis han sigut 38 i les altes 173. En total, la xifra de positius confirmats a través de proves PCR s'eleva a 10.9 87, la de defuncions a 1. 400 i la de ciutadans que s'han curat a 10. 523 .

Tot i aquestes bones dades, Barceló ha tornat a alertar d'un increment de l'índex de reproducció del virus durant els últims dies, que ha passat del 0,66% al 0,88% aquest dijous. La consellera ha insistit que aquesta ha sigut la dada que ha provocat que la Generalitat no demani que el País Valencià passi a la fase 2 a partir de dilluns. Amb tot, la titular de Sanitat ha volgut mantenir l'optimisme sobre l'evolució de la pandèmia i ha vinculat la detecció d'un increment en la transmissió del coronavirus a la realització de més proves PCR, un cop els centres d'atenció primària han començat a fer-les.