El País Valencià registra un nou rècord de contagis: 902 positius i 7 víctimes mortals

El País Valencià ha registrat aquest dimarts un nou rècord de contagis de coronavirus, amb 902 positius confirmats per prova PCR en les últimes 24 hores. Es tracta de la xifra més elevada des de l'inici de la pandèmia i suposa un increment de 113 persones respecte a l'actualització d'ahir. Cal recordar que, a més, dilluns acostumen a notificar-se dades més elevades per l'acumulació de positius del cap de setmana. Amb aquest nou increment se supera el nombre de contagis més elevat fins al moment –el del dia 26 d'agost, amb 829 positius–, i ja són 25.028 persones contagiades des de l'inici de la crisi sanitària.

També han crescut notablement les víctimes mortals notificades, amb set més. En aquest moment, el total de morts al País Valencià ascendeix a 1.517 persones. La situació als hospitals valencians és de 376 persones ingressades (+3), 47 d'elles a l'UCI (+2). Segons les xifres de la conselleria, actualment hi ha actius 5.965 casos, és a dir, un 17,72% del total de positius.

Davant aquest creixement en el nombre d'infectats, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha fet una nova crida a la ciutadania per aconseguir la col·laboració de tots en la lluita contra el covid-19. "Frenar el virus requereix un compromís individual de tots i cadascun dels ciutadans, que han d'assumir la seva part en la lluita contra la pandèmia. Si no és així, no aconseguirem controlar la transmissió del virus", ha destacat la titular de Sanitat.

Tot i que les dades més esperançadores acostumen a ser les altes, en aquesta ocasió també han decaigut considerablement fins a les 593, 362 menys que ahir, mentre que el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 26.177. Pel que fa als brots, se n'han notificat 23 de nous, tot i que cap d'ells supera els set contagiats.

La situació a les residències de gent gran també preocupa al País Valencià. Segons les dades del departament de Sanitat, en fins a 42 residències s'ha detectat un mínim d'un cas. També hi ha algun contagiat en sis residències de persones amb diversitat funcional i en dos centres de menors, encara que la conselleria de Sanitat no especifica quants positius hi ha en cada un. En aquesta nova actualització s'han notificat 23 nous contagiats entre els residents dels geriàtrics, però no hi ha cap víctima mortal, i 17 nous contagis entre els treballadors. Actualment sis residències estan sota vigilància activa de control sanitari.

Resposta de Sanitat a l'obstacle judicial

L'increment de la incidència del coronavirus al municipi valencià de Benigànim (la Vall d'Albaida) i la pèrdua de la traçabilitat van obligar el govern valencià a decretar el confinament de la localitat durant 14 dies. Però només 24 hores després, aquesta tarda, el jutjat contenciós administratiu número 3 de València ha anul·lat el decret que confinava la localitat, segons ha publicat el diari Levante-EMV.

La resposta de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a aquest obstacle judicial no s'ha fet esperar. El departament que dirigeix Ana Barceló ha dictat aquesta mateixa tarda una resolució que atén les precisions que requereix el jutjat en relació amb les mesures addicionals acordades per al municipi i que entrarà en vigor avui.

Segons Sanitat, en la nova resolució es precisa que el confinament és perimetral a la població de Benigànim i que es permet la circulació de persones residents dins del municipi. A més, s'estableix fins a un màxim de deu persones en reunions socials o familiars i els actes de culte es faran amb un aforament d'un terç de la capacitat d'aquests establiments, sempre respectant les normes de seguretat d'ús de la màscara i distanciament físic.

La consellera Barceló ha insistit en "la importància que s'adopti aquesta mesura en el municipi per, d'una banda, evitar la propagació del virus i, de l'altra, salvaguardar i protegir la salut de tots els veïns i veïnes".