El País Valencià suma dos nous brots de coronavirus i ja n'acumula nou

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat de la detecció de dos nous brots de coronavirus al País Valencià. En concret, a les localitats de Santa Pola (Baix Vinalopó), amb quatre persones contagiades en una mateixa família, i de Borriana (Plana Baixa), amb quatre positius. Als nous nuclis de contagi cal sumar-hi els positius del brot d'una empresa càrnia de Foios (l’Horta), on ja sumen 12 contagiats. També creix el de Rafelbunyol (l’Horta), que afegeix un nou cas i ja n'acumula set.

En total, al País Valencià hi ha nou brots actius, gairebé tots amb pocs contagiats. A més de Borriana, Santa Pola i Rafelbunyol, hi ha nuclis de contagi a Castelló de la Plana, Cullera, Burjassot, Llíria, i dos a València.

Pel que fa al total de positius, aquest dilluns s’han confirmat 54 nous casos, que situen la xifra total de contagiats confirmats amb proves PCR des de l’inici de la pandèmia en 11.801. Avui hi ha 288 casos actius, 62 dels quals estan ingressats en hospitals, set a l’UCI. Pel que fa a les residències, hi ha almenys un cas positiu en sis geriàtrics. Més positiva és la dada de defuncions, ja que aquest dilluns el País Valencià suma el sisè dia sense morts, una xifra que manté el nombre total de defuncions en 1.476.

El registre comptabilitza un augment de la mortalitat del 28,9%

Davant l’allau de xifres i la dificultat de comptabilitzar el nombre total de víctimes per la pandèmia, els registres civils han informat aquest dilluns que del 20 de març al 8 de maig el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) va registrar al País Valencià un augment de defuncions de 1.742 persones, cosa que suposa un 28,9% més. Tot i que aquesta dada no es pot atribuir de manera oficial al coronavirus, atès que no s'ha pogut fer una prova PCR a totes les persones que han perdut la vida, sí que indica la gravetat de la situació viscuda durant els últims mesos.