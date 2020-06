Sis contagis per coronavirus en una empresa càrnia del País Valencià

Almenys sis treballadors de l'empresa Uvesa de Rafelbunyol dedicada al processament de productes derivats del pollastre i del conill han donat positiu per coronavirus. Es tracta dels primers resultats de les 400 proves PCR realitzades als empleats de la companyia per part de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública divendres. El balanç de les 200 que falten per saber s'hauria de conèixer durant les pròximes hores.

El brot l'ha fet públic l'alcalde d'aquesta localitat de la comarca de l'Horta Nord, Fran López, situada a 20 quilòmetres de València, i l'ha confirmat posteriorment Comissions Obreres, que a l'abril va presentar una denúncia per presumptes deficiències en les mesures de seguretat i de protecció dels treballadors. Com a conseqüència de la queixa del sindicat, la Inspecció de Treball va concedir a la companyia cinc dies per solucionar les mancances existents, especialment en la sala de desossat i d'escorxador. Segons CCOO, des de la segona quinzena del mes de maig, els empleats ja disposen de tot el material de protecció necessari com són mascaretes, guants o pantalles de protecció.

170 baixes mèdiques en tres mesos

A diferència dels dirigents de l'empresa, dels representants sindicals i de l'alcalde de Rafelbunyol, des de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no han volgut confirmar els sis positius i s'han negat a valorar el possible brot, tot i que es tracta d'una companyia amb 600 empleats, i que segons Comissions Obreres, ha acumulat durant tota la crisi sanitària fins a 170 baixes mèdiques de treballadors.

El secretari general de la Federació d'Indústria de CCOO, Javier Galarza, ha afirmat que durant tota la pandèmia a l'empresa s'han registrat "diversos episodis de dues o tres persones cada setmana que no es trobaven bé i es quedaven a casa", una circumstància que ha vinculat al fet que "no es respectaven la mesures de distanciament físic".

Tres contagis en un aniversari

Des de l'empresa, i en declaracions a l'agència Efe, han confirmat la realització de les 400 PCR, i han explicat que s'han dut a terme de manera aleatòria i voluntària. Des de la companyia han defensat que s'han adoptat tots els protocols indicats per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i s'ha aïllat les sis persones que van donar positiu.

Sobre les 170 baixes mèdiques denunciades per CCOO, Uvesa ha afirmat que totes elles no eren per coronavirus i que algunes estaven relacionades amb les dificultats de mobilitat per l'estat d'alarma i la prudència davant la situació d'alguns treballadors que no es trobaven bé de salut.

La companyia ha afirmat que es troba a l'espera de rebre l'informe definitiu de la conselleria i ha indicat que les proves es van iniciar després que es detectessin tres contagis a l'empresa produïts fora de l'àmbit laboral, en concret, en un aniversari. En aquests moments, Uvesa continua amb l'activitat de la planta de Rafelbunyol amb normalitat.