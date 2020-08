El País Valencià registra 772 nous positius, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del govern valencià ha informat aquest dimarts de la detecció de 772 nous positius de coronavirus. Es tracta de la xifra més important des de l'inici de la pandèmia, ja que tot i que a l'abril es van superar els 700 casos, no es va assolir la xifra d'aquest dimarts. A més, són 379 més infectats que dilluns, quan, estranyament, es va produir un lleuger descens. El registre d'ahir va cridar especialment l'atenció, atès que el primer dia de la setmana s'acostumen a notificar més casos per l'acumulació de positius i la reducció de treballadors sanitaris durant el cap de setmana. El nombre total de positius certificats amb proves PCR des de l'inici de la crisi sanitària al País Valencià és de 20.770.

Des del Consell han intentat evitar que les xifres generin alarma i han defensat que ara es facin moltes més proves que a la primavera. Segons l'executiu, les dades reflecteixen "l'eficàcia del sistema sanitari en la detecció precoç de nous contagis i en el rastreig de tots els contactes". Des del govern han subratllat que, amb 89,41 casos per cada 100.000 habitants, la valenciana és la cinquena autonomia on la taxa d'incidència acumulada en els últims 14 dies és "més baixa, per darrere d'Andalusia, Astúries, Extremadura i Galícia". La taxa d'incidència mitjana de l'Estat és de 173,14 per cada 100.000 ciutadans.

Tot i la defensa que la situació al País Valencià no és crítica, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha demanat "cautela i sentit comú". "L'increment incessant del nombre de contagis ens indica clarament que tota prudència és poca. Si totes les persones hi posem de la nostra part, podrem fer front al virus amb una força major", ha defensat.

El 75% dels geriàtrics tenen residents infectats

A més de l'augment de contagis, també és molt negativa la xifra de víctimes: aquest dimarts, quatre més, una més que ahir. El total ja s’eleva a 1.502. En aquests moments, al País Valencià hi ha 4.413 casos actius (+445), 331 persones ingressades (-7) i 38 a l’UCI (+2). Pel que fa als brots, n'hi ha 24 més. L’únic que supera els 10 infectats és el del Pilar de la Foradada (Baix Segura) amb 21 infectats. Pel que fa a les altes, aquest dimarts n'hi ha hagut 345, 23.299 des de l’inici de la pandèmia.

En relació amb les residències, n'hi ha 38 amb almenys un cas positiu (+5), tot i que la conselleria no especifica la quantitat total en cada centre. La xifra suposa el 75% dels geriàtrics de tot el País Valencià. També tenen ciutadans infectats per coronavirus quatre centres de menors i sis espais que atenen persones amb diversitat funcional (+3). La conselleria tampoc informa de la quantitat total en cadascun. Als geriàtrics aquest dimarts s’han registrat 20 positius, 11 treballadors i nou residents.