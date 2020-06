El País Valencià, la segona autonomia més beneficiada pel canvi de repartiment del fons autonòmic

La decisió del govern espanyol de modificar els criteris de repartiment del fons de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes i reforçar el pes del criteri de població ha sigut celebrada pel cap del Consell, Ximo Puig, que ha defensat que el canvi atén les reivindicacions plantejades pel País Valencià.

"Hem passat del 34% al 50% la part que es reparteix en funció de la població", la qual cosa "beneficia de manera important la Comunitat Valenciana". "Beneficia, però sobretot és just", ha afegit Puig.

Segons les estimacions del Consell, aquesta nova proposta permetrà elevar entre un 7% i un 9% les quantitats que es destinaran al País Valencià, que es convertirà en la segona autonomia més beneficiada per les modificacions introduïdes, només per darrere d'Andalusia. A més, el Consell ha considerat positiva la incorporació d'un bloc educatiu de 2.000 milions per compensar l'esforç en educació a què obliga la pandèmia.

"És un canvi rellevant, encaminat a una major justícia, que valorem de manera molt positiva després de totes les peticions i negociacions de la conselleria d'Hisenda amb el ministeri", ha resumit Ximo Puig.

Sánchez: "És un gest de lleialtat"

El president espanyol, Pedro Sánchez, va confirmar aquest diumenge que el nou repartiment del fons es distribuirà en quatre trams. Així doncs, destinarà 9.000 milions a la despesa extra en sanitat (en dues tongades) i 2.000 milions a educació, mentre que es mantenen els 5.000 milions per a la recuperació econòmica.

Segons ha exposat Sánchez, en el bloc relacionat amb la despesa sanitària augmenta considerablement el pes de la variable demogràfica, ja que, en un primer tram d'aquest bloc sanitari (de 6.000 milions), a percebre al juliol, el pes poblacional ha passat del 20% al 35%, i en el segon tram sanitari (3.000 milions), a percebre al novembre, el pes poblacional ha passat del 40% al 45%.