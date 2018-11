El govern valencià se suma a l'aliança autonòmica en defensa del català, el gallec, el basc i l'aranès

El govern català va aprovar ahir dimarts l'adhesió de la Generalitat Valenciana i el govern de Navarra al protocol subscrit amb el govern basc, la Junta de Galícia i el govern de les Illes Balears el 2007 i el 2008 per crear un marc de col·laboració entre els diferents territoris amb llengua pròpia, que inclou trobades periòdiques per intercanviar informació sobre les respectives polítiques lingüístiques i l'impuls d'iniciatives conjuntes per a la protecció i el foment del català, el basc, el gallec i l'aranès.

La iniciativa persegueix "garantir els drets lingüístics" en un estat plurilingüe incidint en l'àmbit de l'administració de l'Estat i la Unió Europea. És per això que des del govern català han destacat "l'especial rellevància” de les dues noves adhesions perquè suposen un "impuls" al protocol de política lingüística que "reforça la posició de la llengua catalana en el marc de l’Estat".

L'acord es produeix després que ja el 2016 la Generalitat Valenciana i el govern de Navarra van manifestar la voluntat d'adherir-s'hi, una petició que ara s'ha formalitzat amb l'aprovació del protocol específic d'adhesió d'aquests dos governs.