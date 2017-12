El govern valencià es nega a fer les noves retallades que li reclama Montoro

El conseller valencià d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assegurat aquest dimecres, en relació a la petició que el govern espanyol ha enviat a l'executiu valencià perquè adopti mesures abans del tancament d'aquest exercici per l'eventual risc de desviació de la regla de despesa que "aquest any no hi ha res a fer" i que és "impossible" dur a terme les noves retallades.

Soler ha fet aquestes declaracions a Castelló en ser preguntat per la petició del govern espanyol després de la reunió que ha mantingut amb el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer), Isidro Zarzoso. A la trobada, el conseller d'Hisenda ha denunciat que el País Valencià "no té autonomia financera suficient" i que ha aquesta situació suposa un "incompliment gravíssim" de la Constitució.

A la trobada també ha acudit el president del Consell, Ximo Puig, que ha afirmat que el seu govern seguirà "garantint uns serveis públics de la major qualitat possible i millorant la qualitat de vida de els ciutadans de la manera més eficient".

Puig també ha destacat la situació "d'infrafinançament" del País Valencià i ha recordat al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que "ha de complir la paraula del president" -Mariano Rajoy- que va assegurar que el 2017 s'aprovaria un nou sistema de finançament.

La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, a les Corts Valencianes.

El PP valencià dona suport a Montoro

Per la seva banda, la presidenta del Partit Popular valencià, Isabel Bonig, ha donat suport a la petició del govern espanyol i ha assegurat que l'executiu de Puig "ha de prioritzar" i " controlar els diners públics i retre comptes, com ho ha fet el PP quan governava i quan va haver d'emprendre mesures molt dures".

"No pot ser que hi hagi barracons, llistes d'espera interminables, que Casa Caritat no tingui ajudes i, no obstant això, es creï una Agència de la Innovació per 28 milions, es destinin 55 a la televisió d'Oltra o s'inverteixin 380 milions per col·locar els seus", ha assegurat Bonig.