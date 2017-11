La manifestació per un finançament "just" per als valencians arrenca amb milers de manifestants

Milers de ciutadans, convocats pels sindicats i la confederació empresarial, omplin aquesta vesprada els carrers de València per reclamar una millora del finançament i de les inversions de l'Estat al País Valencià.

Les expectatives dels organitzadors s'han complit i la participació a la manifestació està sent massiva. En aquest èxit sembla clau la transversalitat de les entitats que hi han participat, i que va des de les ONGD, a les organitzacions agràries, les entitats ecologistes, les agrupacions de consumidors, les associacions de pares i mares d'alumnes o els col·lectius culturals. I com no, les formacions polítiques que, a excepció del Partit Popular, han encoratjat la ciutadania a participar d'una mobilització que aspiren que suposi un abans i un després en les reclamacions del País Valencià.

Algunes de les dades que els manifestant destaquen per denunciar "el maltractament" del País Valencià és que la renda per càpita dels valencians és 11 punts inferior a la mitjana espanyola i que amb l'actual model de finançament els valencians deixen d'ingressar 1.360 milions d'euros cada any.