14 morts i 658 contagis en les últimes 24 hores al País Valencià

S'han registrat 14 víctimes mortals en les últimes 24 hores al País Valencià, quatre de les quals en residències. Es tracta de la segona xifra més elevada de defuncions de tota la pandèmia, ja que sols va ser superada el dia 30 d'abril amb 19 morts. A més, representa un creixement notable respecte a ahir, quan la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va informar de cinc defuncions. La xifra total de morts ja arriba a les 1.609 persones.

També s'han notificat 658 nous contagis, és a dir, 234 menys que ahir (892). Amb aquesta nova actualització, la xifra total de positius al País Valencià d'ençà que va començar la crisi sanitària és de 36.846 persones.

Pel que fa als brots, se n'han registrat 27 de nous, la majoria d'origen social excepte tres d'origen laboral i un altre d'origen educatiu a Santa Pola (Baix Vinalopó), amb quatre casos. D'altra banda, els dos brots més nombrosos s'han detectat a Montfort (Vinalopó Mitjà) i a Onda (Plana Baixa) amb 12 casos cada un.

Als hospitals valencians hi ha actualment 475 persones ingressades (-9), 75 de les quals estan a l'UCI (-6), mentre que la dada més positiva de la jornada tornen a ser les altres. Segons ha informat Sanitat, s'han donat 657 altes i ja s'han curat 38.182 persones. D'aquesta manera, hi ha actius 6.253 casos, és a dir, un 13,58% del total de positius.

La conselleria de Sanitat també ha informat que hi ha algun cas positiu en 46 residències de persones grans, en deu centres de persones amb diversitat funcional i en tres centres de menors. A més, entre els residents d'aquests centres hi ha vuit nous positius i quatre víctimes mortals. I entre els treballadors, 13 nous positius.

Sanitat aixeca les mesures especials a la ciutat de València

El departament que dirigeix la socialista Ana Barceló ha anunciat que a partir de demà aixeca les mesures especials de contenció i prevenció del coronavirus adoptades per a la ciutat de València. Segons la conselleria de Sanitat, aquesta decisió s'ha pres després d'analitzar les dades epidemiològiques de les últimes setmanes sobre la incidència del virus a la capital.

Les limitacions consistien en la restricció total de visites i eixides en les residències de persones grans, l'obligatorietat de limitar reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones i fixaven en el 60% l'aforament màxim en zones comunes d'hotels i allotjaments turístics de la ciutat.

Per tant, la ciutat de València es regirà per les mateixes mesures que la resta del País Valencià: a les residències el límit per a les visites passa a ser d'una persona per intern i la durada màxima serà d'una hora al dia, sempre extremant les mesures de prevenció. A les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics, l'aforament màxim serà del 75%. I la limitació de fins a 10 persones en les reunions familiars o socials, en espais privats, deixa de ser una obligació, però es manté "com a recomanació".