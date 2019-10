Tercera protesta en set dies al País Valencià per denunciar "la repressió a Catalunya"

Més d'un miler de ciutadans han participat aquesta tarda a València en la tercera protesta convocada en només set dies al País Valencià per rebutjar la condemna del Tribunal Suprem als líders independentistes i denunciar "la repressió que es viu a Catalunya". La mobilització de la capital valenciana ha donat continuïtat a la concentració celebrada aquest matí a Alacant, a la qual han acudit centenars de persones.

Els assistents a la protesta, la majoria d'ells joves, han cridat lemes com "aquesta sentència també és violència", "llibertat presos polítics" i "solidaritat amb el poble català". La concentració, que s'ha dut a terme a la plaça de l'Ajuntament de València, no ha registrat cap incident ni tampoc s'ha produït cap intent de boicot per part de seguidors de l'extrema dreta, com sí que va passar divendres.

Un miler de persones participa a la concentració a València per condemnar "la repressió policial" a Catalunya. Es tracta de la tercera protesta en només sis dies. pic.twitter.com/f7bqJj9FzD — Daniel Martín (@danielmartin_66) October 20, 2019

Entre els ciutadans presents a la concentració hi havia Sergio, un jove de 22 anys que ha manifestat el seu rebuig "a la condemna del Tribunal Suprem i a l'actuació policial a Catalunya". "És cert que hi pot haver persones amb actituds violentes, però les que han mostrat comportaments pacífics també han estat agredides, així que aquest no és el motiu real que hi ha darrere de la violència policial", ha afirmat.

En el mateix sentit s'ha expressat Paloma, una jove de 20 anys que ha dit "comprendre els comportaments dels manifestats que la premsa qualifica de violents". "Done el meu suport a aquesta resposta de la ciutadania davant l'abús policial i la campanya mediàtica", ha emfatitzat.

Presència de Guillem Agulló

També ha volgut traslladar la seva solidaritat amb "el poble català" Guillem Agulló, pare del jove independentista valencià assassinat per l'extrema dreta l'11 d'abril de 1993. Agulló ha afirmat que el moviment independentista es troba en "posició de vèncer l'Estat espanyol" i ha recomanat a la ciutadania i als seus dirigents "estar tranquils i no cometre errors".

"L'Estat espanyol ja no té múscul, només li queda l'estructura òssia que formen la policia i la judicatura. Jo no diré a ningú què ha de fer, però jo no duria a terme actituds que el nostre adversari pot qualificar jurídicament de violència, ja que ja sabem les conseqüències que poden tindre", ha explicat l'excandidat d'Esquerra Republicana del País Valencià a les passades eleccions europees.

Identificacions policials

Tot i l'absència d'incidents, la Policia Nacional ha identificat molts dels assistents a la protesta de València. Preguntats per l'ARA, els cossos de seguretat han justificat la mesura donat que "la concentració no estava comunicada".