El temporal deixa baixos inundats, grans acumulacions de neu i rius desbordats al País Valencià

El temporal de vent, pluja i neu que afecta el País Valencià des de diumenge ha deixat baixos inundats per la força del mar, que ha penetrat en establiments i apartaments ubicats en primera línia de costa; grans creixements de cabals de rius, que en comarques com la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor, la Ribera Baixa i la Ribera Alta van molt carregats; i, finalment, importants acumulacions de neu, tant al centre del territori com al nord. De fet, hi ha centenars de persones desallotjades, 9.000 habitatges sense subministrament elèctric, 43 carreteres tallades i 45 més en què cal circular amb cadenes.

A aquest recompte cal afegir-hi 69 ajuntaments que han decidit suspendre les classes davant els efectes de la borrasca Gloria, cosa que ha afectat almenys 78.000 alumnes, segons l'últim recompte oficial de la conselleria d'Educació. A més, les forces de seguretat busquen dues persones desaparegudes. Concretament es tractaria de dos homes: un que aquest matí ha sortit a peu de Morella (els Ports) fins a una altra propietat seva per veure l'estat de les seves vaques i un altre desaparegut des d'aquest dilluns entre Callosa d'en Sarrià i Altea (Marina Baixa). Els bussos de la Guàrdia Civil d'Alacant han localitzat el vehicle de l'últim en una zona inundable. A hores d'ara ja són quatre les víctimes del temporal, dues al País Valencià .

#temporalhivernal - Aquesta és la situació a hores d'ara del riu Xúquer a #Alzira (la Ribera Alta). Autor: Laura Montalva pic.twitter.com/Ry8FP8oeru — AVAMET (@avamet) January 21, 2020

El principal focus d'atenció per a aquest dimecres és el Xúquer, que s'ha desbordat puntualment al seu pas per Alberic i que manté en alerta els veïns del tram baix del riu. De fet, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha activat el pla especial situació 0 per emergència hidrològica, que implica risc per a persones i béns. El desbordament del Xúquer fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A-7 aquest matí.

Pel que fa a les nevades, destaquen les acumulacions en poblacions de les comarques del nord com l'Alt Maestrat, l'Alcalatén i els Ports, on a hores d'ara el gruix de neu continua augmentant i ja supera de llarg el mig metre. De fet, a Vilafranca (Alt Maestrat) ja arriba a 86 centímetres i supera el gruix de la històrica nevada del gener del 2017. Davant aquesta situació, la Generalitat ha sol·licitat la intervenció dels militars de l'UME.

#TemporalInvernal. Vídeo de la nevada en Vilafranca, en el norte de Castellón, Comunitat Valenciana. Impresionante. pic.twitter.com/UlRWmez2x1 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) January 21, 2020

On la borrasca també ha deixat molta neu és al centre i sud del País Valencià, concretament a les comarques de l'Alt Vinalopó, l'Alcoià i el Comtat, i en serres com la Mariola, l'Aitana, el Benicadell, el Maigmó els gruixos són considerables.

#temporalhivernal - Sens dubte #Biar (l'Alt Vinalopó) i #BanyeresdeMariola (l'Alcoià) han sigut els municipis de l'interior nord d'Alacant que més acumulació de #neu han rebut en aquest temporal, amb gruixos superiors als 40cm als nuclis urbans. pic.twitter.com/SyG8vhWflm — AVAMET (@avamet) January 20, 2020

I amb tota aquesta neu i pluja, que inclou registres extraordinaris com els de la Vall de Gallinera (més de 700 litres per metre quadrat) i els de Pinet (560), no és estrany que hagi crescut tant el cabal de rius com l'Albaida, el Vinalopó o el Sellent. No obstant, la situació més delicada és la del Serpis, on, com en el cas del Xúquer, s'ha declarat la situació 0 per emergència hidrològica i durant les pròximes hores es podrien dictar desallotjaments.

Finalment, com a conseqüència del temporal els ports de València, Gandia, Sagunt i Castelló continuen tancats, així com moltes platges i passeigs marítims, on els danys són molt destacats.