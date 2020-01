El temporal de mar bat tots els rècords a València amb ones de fins a 8,4 metres

El temporal de mar que afecta el Mediterrani ha deixat aquest dilluns dades rècord a prop de València. La boia de mesura ubicada a uns quants quilòmetres de la costa ha arribat a registrar una altura significant de les onades de 8,4 metres. És el valor més elevat mai registrat al Mediterrani Occidental segons dades de Ports de l'Estat. L'anterior rècord datava del 2003, llavors un temporal va provocar una altura significant de les onades de 8,15 metres a prop de Maó.

El registre de 8,4 metres podria ser superat avui mateix, ja que la previsió de l'Autoritat Portuària de València (APV) és que el temporal provoqui aquesta tarda ones de fins a 9,5 metres d'altura significant a la costa de Gandia (la Safor). Segons l'APV, el País Valencià està vivint el temporal "més intens" dels últims 30 anys.

L'altura significant de les onades és la mitjana del terç més alt de les onades, és una manera de mesurar la situació marítima més enllà de pics puntuals d'una onada. S'estima que amb una altura significant com la que hi havia aquest matí a prop de València es poden arribar a produir onades de fins a 13 metres. De fet, la boia de Dragonera, a l'oest de Mallorca, ha registrat una onada màxima també rècord de 12,4 metres.

El temporal també ha provocat una pujada del nivell del mar a causa de la baixada de la pressió atmosfèrica. A Gandia el mar s'ha enfilat fins a 80 cm per sobre del seu nivell habitual, una dada que també suposa un rècord i que explica que el mar hagi entrat fins a molts passeigs marítims de la zona.

542 litres per metre quadrat

El temporal també està deixant registres molt elevats de pluja amb acumulacions de fins a 542 litres per metre quadrat en localitats com la Vall de Gallinera (Marina Alta), 300 dels quals durant les últimes 24 hores. Cal sumar-hi també els altres acumulats en municipis de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Comtat; com els 330,6 de Beniarrés, els 250 litres de Millena, els 235,6 litres de Confrides, els 231 de la Vall de Laguar, els 199,8 de Murla i els 186 litres de Guadalest.

Una altra conseqüència del temporal ha estat el desbordament del riu Xúquer en la seva desembocadura a Cullera (Ribera Baixa), inundant les zones del Marenyet, l'Estany i el Brosquil, on s'ha evacuat de manera preventiva al veïnat d'aquestes pedanies.

Segons han informat fonts municipals, encara que les aigües del Xúquer no han afectat el nucli urbà de Cullera, sí que s'han registrat importants danys en tota la costa del municipi amb platges completament absorbides per la mar com les del Dosser, el Marenyet, l'Estany o el Brosquil.

10.000 persones sense llum

També cal destacar els acumulacions de neu de fins a 60 centímetres en localitats com Banyeres de Mariola (Alcoià), així com ràfegues de vent que han arribat fins als 135 quilòmetres per hora a Xàbia (Marina Alta). De fet, la caiguda de dues torres de subministrament elèctric ha deixat sense llum més de 10.000 persones a Oriola (Baix Segura). La conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball està realitzant un seguiment continu i coordinat amb l'empresa distribuïdora i-DE Xarxes Intel·ligents SAU (Iberdrola) per tractar de donar una resposta "immediata" a la localitat del sud del País Valencià, segons afirma un comunicat de la Generalitat.