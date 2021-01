Més de 150 persones podrien haver rebut la vacuna de manera irregular al País Valencià

Les primeres investigacions dutes a terme per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han desvelat que més de 150 persones haurien pogut rebre la vacuna c ontra el covid-19 de manera irregular al País Valencià. Entre elles hi ha alcaldes de municipis com el Verger, els Poblets i Rafelbunyol (tots tres governats pel PSPV) i de la Nucia, on el primer edil és el diputat provincial del Partit Popular, Bernabé Cano. També trobaríem en aquest grup agents de policia o de la Guàrdia Civil, com en el cas del Verger.

Davant la polèmica generada per l'elevada xifra, des de la conselleria han subratllat en declaracions a l'ARA que molts casos podrien correspondre a professionals sanitaris o sociosanitaris que, amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de les dosis "sobrants", haurien injectat el vials al personal d'aquests centres. Des de l'administració avancen que aquesta actuació, de la quan han rebutjat fer una estimació sobre quants casos podria afectar, no seria considerada irregular, perquè els treballadors sanitaris o sociosanitaris també formarien part dels grups designats per ser vacunats inicialment.

Precisament, la determinació de la procedència o no de cada cas serà clau per a l'aplicació de l'ordre dictada aquest dijous pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha determinat que a les persones que hagin rebut una dosi incomplint els protocols aprovats pel ministeri de Sanitari no se'ls administri el segon vial.

A més de fer front a la polèmica per l'administració de la vacuna, aquest dijous la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha fet públiques les noves dades sobre l'expansió del virus. Un balanç que inclou una lleu disminució de nous positius, amb 8.453 (ahir dimecres es va assolir el rècord, amb 9.810 infectats en un sol dia), però 98 víctimes mortals més (la mateixa xifra que dimarts i el màxim registrat des de l'aparició del virus). En total, el País Valencià ja acumula 3.947 morts, 387 només des de dilluns.

Es tracta de la pitjor de les conseqüències d'una tercera onada que anticipa setmanes molt complicades en un territori en què des de la setmana passada es traslladen persones infectades a hospitals de campanya, s'ajornen operacions no urgents i es deriven pacients a la sanitat privada.

Aquestes mesures intenten evitar el col·lapse d'uns hospitals en què la pressió assistencial no para de créixer. En concret, aquest dijous la conselleria ha comunicat que hi ha 4.143 persones ingressades, 86 més que ahir, 552 de les quals a les UCI (+16). En tots dos casos es tracta de xifres rècord, una circumstància que es repeteix gairebé cada dia des de la setmana passada.

Pel que fa a les residències, hi ha almenys un cas positiu en 189 geriàtrics (dos menys que ahir), en 31 centres de persones amb discapacitat (-1) i en 10 centres de menors (+0). A les residències s'han registrat 244 positius (199 residents i 45 treballadors) i 21 víctimes mortals.