El jutjat amplia el termini per investigar el presumpte finançament il·legal del PSPV

El vice secretari general dels socialistes valencians, Manolo Mata, ha defensat que en la causa sobre el presumpte finançament il·legal del PSPV, que un jutjat de Madrid ha declarat complexa, no figura "ningú del PSPV", i que el termini d'instrucció s'ha ampliat de sis a divuit mesos perquè no han arribat "uns certificats del govern de Rajoy".

Mata s'ha pronunciat en aquests termes després que el Partit Popular hagi donat a conèixer la resolució del jutjat número 24 de Madrid que dirigeix la magistrada Mercedez Pérez Barrios, segons la qual s'amplia el termini de les diligències sobre possibles irregularitats en els contractes del ministeri d'Habitatge encapçalat per Beatriz Corredor durant els anys de govern de José Luis Rodríguez Zapatero amb l'agència de comunicació Crespo Gomar, una empresa que va treballar en l'organització del congrés del PSPV –en què es va triar Jorge Alarte com a secretari general– i també en les campanyes municipals d'Etelvina Andreu a Alacant i Juan María Calles a Castelló el 2007.

En concret, la jutge investiga un altre contracte de publicitat del Pla d'Habitatge 2009-2012, adjudicat també a Crespo Gomar per 126.208 euros, en què estan imputats dos alts càrrecs de l'exministra Beatriz Corredor. La fiscalia va sol·licitar el 6 d'agost que la causa es declarés complexa i, per tant, que s'ampliés el termini d'instrucció. Finalment, el 31 d'agost la magistrada va acceptar la mesura perquè considerava que "les especials característiques dels fets castigats, el nombre d'investigats, així com el resultat de diligències ja acordades, fan previsible que la causa no es pugui concloure en el termini de sis mesos".

La investigació prové del jutjat d'instrucció número 21 de València, que va detectar un possible cas de finançament irregular del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià, soci majoritari de Compromís, però es va declarar no competent per investigar els presumptes delictes perquè no s'haurien comès a València. Per això es va inhibir en favor dels jutjats de Gandia (Safor), Benidorm (Marina Baixa) i Madrid.

Des del Partit Popular, la seva portaveu adjunta a les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha destacat: "Respecte al que deien els socialistes que tot això era una cortina de fum, avui sabem que aquesta causa ni és clara ni s'ha acabat".