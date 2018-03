El govern valencià no posarà campanyes institucionals en publicacions qui incloguin anuncis de prostitució

El govern valencià introduirà clàusules socials en les contractacions de publicitat institucional amb els mitjans de comunicació per no pagar campanyes amb diners públics en les publicacions que continguin anuncis de prostitució. Així ho va anunciar ahir la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, després de la reunió setmanal de l'executiu autonòmic que té lloc cada divendres. Oltra va assegurar que aquests requisits es posaran en marxa en compliment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i que s'aplicaran en la mesura que vagin finalitzant els contractes actuals.

Oltra va defensar que en aquest moment el govern que encapçalen PSPV i Compromís no pot aplicar el punt de l'acord que estableix aquesta limitació perquè la Generalitat Valenciana té "un contracte vigent" que no pot incomplir. "No es pot aplicar retroactivament aquesta clàusula", va remarcar la vicepresidenta i portaveu de l'executiu a les preguntes dels periodistes.

540x306 La portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, i la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, durant la conferència de premsa posterior al ple del Consell. / GENERALITAT VALENCIANA La portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, i la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, durant la conferència de premsa posterior al ple del Consell. / GENERALITAT VALENCIANA

La també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives va explicar que a mesura que els contractes actuals finalitzin, la Generalitat Valenciana introduirà els requisits, i que quan el parlament valencià aprovi la nova llei que ha de regular la publicitat institucional, la norma també inclourà aquestes exigències.

La Generalitat va constituir oficialment ara quasi un any el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, amb representats de partits polítics, agents econòmics i socials, sindicats, patronals, institucions, universitats i entitats, units per "treure el conflicte de l'agenda partidista".