El pare de la jove valenciana presumptament captada per una secta tem que la seva filla no vulgui veure'l

El pare de Patricia Aguilar, la jove d'Elx (Baix Vinalopó) presumptament captada per una secta i desapareguda durant un any i mig al Perú, ha explicat que tem que la seva filla no vulgui retrobar-se amb ell perquè "l'han alliçonat perquè vegi la família com un dimoni". Alberto Aguilar, que es troba al país andí, ha assegurat que tot dependrà de "com vagi el procés mèdic i psicològic a què està sotmesa", i ha dipositat les seves esperances en "el moment en què ella obri la ment". "Li vindran tots els records", ha pronosticat el pare.

En una entrevista radiofònica a la Cope, el pare de la jove ha destacat que la possible negativa de la filla a veure'l té el seu origen en el sistema que van utilitzar "per apartar-la del món i abusar d'ella", però ha confiat que a poc a poc recordarà com era la relació entre ells dos: "Boníssima, de confiança, d'amor".

Per la seva banda, la jove valenciana ha afirmat que sent un "estat de felicitat" sabent que la seva filla (un nadó d'un mes) es troba bé, tot i que encara no ha pogut veure-la perquè a hores d'ara la custodia el ministeri de la Dona.

Fins que torni Patricia

Alberto Aguilar ha garantit que es quedarà al Perú fins que pugui tornar amb la seva filla i amb la seva neta, nascuda de la relació entre Patricia i el presumpte cap de la secta, Félix Steve Manrique Gómez, que es feia dir El Príncep. No obstant, la nacionalitat del nadó, que té la ciutadania peruana, podria complicar la tornada, tot i que el progenitor creu que les autoritats peruanes "els facilitaran les coses".

"Gran eficàcia" de l'administració peruana

El pare de la jove ha agraït la tasca de les autoritats peruanes i ha comentat que quan van trobar a la jove "es va mostrar com és ella aparentment": una persona "noble" i "que escolta", encara que també ha dit que va semblar estar "una mica atordida".

Aguilar ha defensat que els treballadors peruans "han sigut molt eficaços, tot i els pocs mitjans que tenen", i ha dit d'ells que són "els seus herois". "Si s'hagués demorat una mica més, potser ens hauríem trobat amb una desgràcia". Podrien haver sigut "mossegats per una serp, picats per una aranya" o haver agafat alguna malaltia, ha assegurat Aguilar.

L'última telefonada

El progenitor també ha comentat que l'última vegada que va tenir contacte amb la seva filla va ser per telèfon fa un any i tres mesos. Segons ell, va ser "un moment de tensió" perquè els va demanar diners, i "tot era perquè hi havia el tipus aquest darrere, intentant fer-nos xantatge amb els sentiments". No van caure "en el parany" perquè ja estaven advertits, i ha explicat que ell i la seva dona li van oferir "totes les possibilitats mèdiques i de tornada a Espanya, però no les va agafar, i en aquest moment va decidir desaparèixer".

Sobre si Patricia seguia en contacte amb Félix Steve, ha dit que no n'estava segur, però que suposa "que sí", encara que "la idea era estar separats perquè no els reconeguessin com a grup". D'ell, ha explicat que vivia amb dues dones a uns quilòmetres d'on era Patricia, "es feia dir Esteban i caminava esparracat i amb els cabells llargs per passar desapercebut".

Els pares de la jove no sospitaven que la seva filla tingués relació amb aquesta secta abans de marxar, però Aguilar ha comentat: "A pilota passada t'adones de les coses". "Era una persona que sempre era a casa, i en aquell últim mes va començar a sortir molt, trigava més a arribar a casa... Pensàvem que podia tenir un nòvio, però no que pogués ser una secta", ha explicat Aguilar.