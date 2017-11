Els valencians sumen quatre anys sense disposar de mitjans públics en català

Els nous mitjans públics valencians encaren el tram final per a l'inici de les emissions quan es compleixen quatre anys del tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Sota el paraigua de la Corporació Valenciana de Mitjans (CVMC) i amb la marca d' 'À Punt', el nou espai públic de comunicació va començar les emissions en proves de la ràdio el passat 13 de novembre amb la difusió de música en valencià.

'À Punt' va anunciar que aquest mes de desembre la ràdio estrenarà un magazín cultural i social i espais sobre música, literatura o medi ambient. De manera paral·lela, posarà en marxa un web amb contingut bàsicament infantils. Pel que fa a la nova televisió, aquesta preveu començar a emetre el primer trimestre del 2018. Des de la corporació justifiquen aquests terminis perquè el procés de contractació de professionals està sent "més lent que no s'esperava" perquè hi ha moltes persones inscrites a les borses de treball, i el fet que el procés sigui garantista "fa que s'endarrereixi".

Crítiques extreballadors

Amb aquest context i en el quart aniversari del tancament, Reis Juan, la portaveu del col·lectiu de treballadors Mildenou (que agrupa els extreballadors afectats per l'ERO a RTVV), ha criticat que s'hagi optat pel que considera un mitjà "des de zero, privatitzat, excepte els informatius, amb una mancança de recursos impressionants que està dificultant l'engegada", en unes circumstàncies de les que responsabilitza "a les Corts Valencianes i al Consell". L'extreballadora afirma que la llei de creació dels nous mitjans "rebaixa els pressupostos d'una manera aclaparadora respecte de la legislació del 1989, la de creació de RTVV".

Demanda Unió de Periodistes Valencians

A l'endarreriment i les crítiques al model aprovat a les Corts Valencianes s'ha sumat recentment la decisió per part de l'assemblea de la Unió de Periodistes Valencians, l'agrupació majoritària al territori, de presentar un recurs contenciós administratiu per demanar la suspensió cautelar de la borsa de treball temporal. La majoria dels socis considera que el barem de mèrits negociat per la CVMC amb els sindicats vulnera el principi d’igualtat i tanca la porta en la pràctica al conjunt de periodistes que no han estat antics treballadors de RTVV.

La decisió de recórrer judicialment les borses, demanant la suspensió cautelar, ha provocat que el Comitè d'empresa de RTVV hagi tornat a la Unió de Periodistes el guardó a la Llibertat d'expressió que va rebre el 2013.

El membre d'aquest comitè, Francesc Ginés, es mostra sorprès perquè el barem es vegi com un avantatge i considera que el recurs l'únic que fa és "enterbolir la ja de per sí dificultosa posada en marxa de la corporació".

Aniversari del tancament

Aquest dijous a les 12:19 hores es compliran quatre anys exactes que RTVV va cessar les emissions. La decisió del govern d'Alberto Fabra (PP) posava punt final a 24 anys d'emissions com a resposta a l'anul·lació de l'ERO i l'obligació de tornar a contractar un miler de treballadors. Aquest dimecres, a aquella mateixa hora, membres del comitè d'empresa es concentraran davant la Generalitat Valenciana en senyal de protesta.

Segons que explica Ginés, els extreballadors consideren que malgrat els passos per a la recuperació del servei no s'ha fet justícia amb ells i se senten "oblidats". Així mateix, lamenten que els actuals dirigents no han sabut restaurar els drets dels treballadors.

Aquest mateix dimecres Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i les universitats públiques valencianes han organitzat un acte amb el títol 'Necessitem mitjans en la nostra llengua. Defensem la pluralitat informativa'. L'acte vol denunciar la manca de mitjans en llengua pròpia al territori, recordant que tampoc es pot sintonitzar ni TV3 ni Catalunya Ràdio.