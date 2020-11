L'Alta Ribagorça congela la taxa de residus a particulars i empreses

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha congelat la taxa de residus tant a les empreses com als particulars. Tal com ha donat a conèixer l'ens comarcal en un comunicat de premsa, "davant la situació actual calen mesures excepcionals i minimitzar al màxim la pressió fiscal als veïns i veïnes de l'Alta Ribagorça".

La presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta, ha indicat que aquesta mesura es pren "tot i que l'Agència Catalana de Residus apujarà el cànon pel 2021, passant de 47,10 euros a 53,10 euros per tona de residus no reciclats dipositats a l'abocador". Tot i això, ha afegit, "hem volgut fer un esforç congelant els rebuts i no augmentant la pressió fiscal als veïns i veïnes davant la situació de pandèmia, però sense deixar de banda el reciclatge, ja que hem de vetllar i cuidar el nostre medi ambient". Per tot plegat, es bonificarà el 5% del rebut als qui facin el document de compromís pel reciclatge.

A través d' aquest document, els ciutadans prenen un seguit de compromisos relacionats amb el reciclatge, com ara que reutilitzaran tot allò que puguin abans de llançar-ho; que reciclaran aquells materials que no puguin ser reutilitzats, separant-ne les diferents fraccions o que faran un correcte ús de les deixalleries i minideixalleries.