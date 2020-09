Entren en vigor les restriccions a la Cerdanya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres les mesures restrictives per fer front a l'augment de casos de covid-19 a la Cerdanya, aprovades dimecres pel Procicat. D'aquesta manera, es recomana que la població es quedi a casa i que només en surti per anar a treballar si no es pot fer teletreball. També per assistir a centres o serveis sanitaris, anar a escola i fer activitats de lleure infantil, incloses les extraescolars. El Procicat també recomana no sortir de casa si no és per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables; per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis; per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres; i per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs.

L'aforament a bars i restaurants es limita al 50%, de la mateixa manera que l'assistència a actes religiosos. En establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de fer sempre en una taula. A l'interior l'aforament es limita al 50% i s'ha de garantir una distància mínima entre taules d'1,5 metres. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai també al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules. L'horari de tancament serà a la una de la matinada com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les dotze. En hotels, l'aforament dels espais comuns es limita al 50%.

D'altra banda, les activitats culturals es mantenen amb un aforament del 70% de la capacitat, però les esportives no podran superar el 50%. Es preveu que aquestes mesures s'apliquin, de moment, en els pròxims quinze dies.