El Mostremp més atípic s'acomiada amb bones sensacions

El Mostremp ha posat punt final a la seva novena edició aquest diumenge a la tarda. Prop de 800 persones han assistit al cinema la Lira de Tremp durant els sis dies que ha durat aquesta edició tan atípica, per culpa del covid-19, de la mostra de cinema rural al Pallars.

Des de l'organització han destacat que "de l'edició d'enguany s'ha de destacar l'èxit de participació tenint en compte el context de crisi sanitària". En aquest sentit, han apuntat que l'organització del festival ha vetllat en tot moment per garantir les mesures de seguretat i higiene, i el públic ha seguit en tot moment totes les indicacions. La decisió de prologar els dies de festival, creuen, "ha estat tot un encert per poder desenvolupar de forma correcta les mesures de prevenció".

La cloenda s'ha iniciat amb l' entrega de guardons. El premi Tarradets, que reconeix el millor curtmetratge de la secció Pallars&Ribagorça, ha estat per El Arbol, de Xavier Ibáñez, dotat amb 500 euros. Pel que fa a la secció Infantil i Juvenil el premi Víctor del Val ha estat pel curt presentat per l' Instituto Sarah Kubitschet de Rio de Janeiro, titulat Uma Historia Real, dotat amb un premi material per als creadors i un premi de 150 euros per a l'escola.

El públic assistent també ha donat el seu veredicte i ha premiat el film Stiker de Georgi M. Unkovski, dotat amb un premi de 1.000 euros. Finalment el premi del Jurat al millor curtmetratge ha estat per Xoves de Comadres, de Noemí Chantada, dotat amb un premi de 2.000 euros.

Enguany, el jurat de cada secció ha decidit atorgar mencions, ja que hi havia obres que per la seva qualitat havien de ser destacades públicament. Així, el jurat de la Secció Oficial ha atorgat la menció a Stiker de Georgi M. Unkovski, el Jurat del Pallars Ribagorça ha destacat Boira d' Álex Uriach i La Comulgante, d' Ignacio Lasierra. Per últim, el Jurat de la secció Infantil i Juvenil ha donat la menció a The Ball, de Victor Esteban i al Confinament Actiu, d' Estel Coll, ambdós de l'INS de Tremp.

L'acte de cloenda ha comptat amb els parlaments de l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases i el director del festival, José Berges. El director ha destacat la bona acollida de l'edició, tot assegurant que "ha estat una edició impressionant de principi a fi". L'alcaldessa, per la seva banda, ha destacat l'èxit del festival, agraint la participació i l'esforç de l'organització de tirar endavant un festival únic a tota Catalunya. Cases ha volgut deixar clar que "la cultura cura". Per finalitzar, ha animat al públic a participar en la pròxima edició del Mostremp, la qual celebrarà la seva desena edició, amb una "festa grossa".

Per acomiadar el festival, el públic assistent ha pogut gaudir de l'estrena de la projecció El Cost de la Fruita de Clara Barbal i Pablo Roguero. Es tracta d'un film que tracta sobre la situació que viuen els temporers de la recollida de fruita a les comarques de Ponent, un tema molt potent en l'actualitat, degut a la situació generada per la pandèmia i a la qual s'han vist involucrats. Tot i això l'obra és fruit de dos anys de rodatge i treball on es plasma la situació precària dels treballadors de la fruita.