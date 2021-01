Preocupació pel possible enderroc de la cimentera de la Pobla de Segur

L'any 1912 es va construir a la Pobla de Segur, la primera fàbrica de ciment d'Espanya per abastir les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques. Estava prevista per fer 60.000 quilos/dia de ciment. Els dos forns verticals, tipus Steiger, de grans dimensions i, l'enorme xemeneia de 27 metres d'alçada, fan molt particular aquesta cimentera. Ara, la Societat Internacional de geologia i mineria ambiental pel desenvolupament i l'ordenació del territori (SIGMADOT) defensa aquesta construcció industrial davant un possible enderroc per part de l'empresa propietària. Des de l'Ajuntament de la Pobla de Segur han afirmat que no tenen constància oficial del possible enderroc de la cimentera. En aquest sentit, SIGMADOT veu amb "una enorme preocupació" la possible pèrdua d'aquest patrimoni a conseqüència d'un possible enderroc per part de l'empresa propietària.

La cimentera es troba actualment en molt mal estat de conservació, però aquest fet "no ha de donar peu a enderrocar-la", ha afirmat SIGMADOT. L'entitat ha afegit que "no s'entendrien les tasques de construcció de les centrals elèctriques del Flamissell, ni la de les de la Val d'Aran sense el ciment d'aquesta fàbrica". La fàbrica de ciment disposava d'un sistema d'ensacat del ciment i es traslladava en sacs i no a granel.

SIGMADOT demana solucions tècniques i es mostra partidària a contribuir amb la recerca d'aquestes solucions. Aquesta entitat ha sentenciat que lluitarà amb tots els agents del territori per al manteniment en peu d'aquesta fàbrica i també amb tots els agents implicats a Catalunya amb la conservació d'aquest patrimoni. L'entitat SOS Pallars també s'ha mostrat preocupada pel possible enderroc de la cimentera i dona suport a SIGMADOT en la lluita per intentar salvar aquest edifici de la Pobla de Segur.