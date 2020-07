Puigcerdà flexibilitza les mesures de distanciament a la piscina coberta i a la sala de musculació

L'Ajuntament de Puigcerdà ha flexibilitzat les mesures de distanciament a la piscina coberta i a la sala de musculació del poliesportiu municipal. Tal com ha donat a conèixer el consistori el canvi és vigent a partir d'aquest mateix dimecres.

Pel que fa a la piscina coberta, l'aforament de cada carril passa d'un a dos nedadors i, a més, ja es poden tornar a utilitzar les dutxes. A la sala de musculació, mentrestant, l'aforament d'usuaris en cada franja horària de 45 minuts passa de cinc a set persones.

Tot i aquesta flexibilització, des de l'Ajuntament han recordat que cal seguir anant tota l'estona amb mascareta, excepte quan s'utilitzi el solàrium o, lògicament, la piscina. També cal mantenir una distància interpersonal de dos metres en tots els espais i estar el mínim temps possible als vestidors. En aquest espai, la distància interpersonal ha de ser com a mínim d'un metre i mig. Tot i que els vestidors estaran oberts, i les dutxes tornaran a funcionar, el que no es podrà fer servir encara són els armaris.