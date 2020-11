Salut també farà un cribratge poblacional a Tremp

El departament de Salut ha programat un cribratge poblacional voluntari i gratuït per detectar casos de covid-19 al municipi de Tremp. Així, a partir del dilluns 30 de novembre i fins al divendres 4 de desembre, els professionals sanitaris s'instal·laran al pavelló del Casal per dur a terme aquestes proves a les persones que hi vulguin assistir.

L'horari serà de 10h a 14h i de 15h a 18h cada dia, excepte el dimecres 2 de desembre, que allargaran les proves fins a les 20h. Per participar en el cribratge cal presentar-se en alguna de les franges horàries al pavelló del Casal, preferiblement amb la targeta sanitària. Des de l'Ajuntament han indicat que si alguna persona no la té també hi pot participar, però que dur-la agilitza el procés. Un cop allí caldrà esperar el torn per fer el test, si s'escau, i un cop fet esperar uns 15 minuts per saber-ne el resultat.

Amb aquest cribratge poblacional el departament espera poder controlar la propagació del covid-19 a Tremp, municipi que presenta un risc molt alt, de 1.645, segons les últimes dades facilitades per Salut (el llindar de risc alt és 100). Recordem que la setmana que ve també es faran cribratges massius a la Pobla de Segur i a sis localitats del Pallars Sobirà.