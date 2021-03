Agricultura destinarà prop de mig milió d'euros a millorar l'accés a Hortoneda

HortonedaEl Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya té previst iniciar, en un parell de mesos, les obres per millorar la carretera d'accés al nucli d'Hortoneda, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà). El termini màxim d'execució del contracte serà de 6,5 mesos, i es preveu la seva finalització el desembre de 2021. L'obra està en procés d'adjudicació per un import total de 482.463,99 euros.

El camí de Claverol a Hortoneda té una longitud total de 8,56 km i a banda d'unir aquest darrer nucli amb la Pobla de Segur, dona accés als forests patrimonials Perauva (L-7074) i Boumort (L-1031, CUP-20.2), inclosos en zona PEIN i Xarxa Natura 2000, i està enclavat en una zona del Prepirineu i en zona de muntanya, patint les inclemències del temps i del fred, de la neu i de les gelades de l'hivern. Tot això dificulta el trànsit normal i els serveis diaris de transport escolar i dels veïns, així com el trànsit turístic que genera l'accés a la Reserva de Boumort, sobretot a la tardor.

Les actuacions es faran sobre la llargada total del camí, i consisteixen en la correcció dels desperfectes, en els trams més deteriorats del ferm i reforç en els altres; millora del drenatge existent i neteja i reperfilat de les cunetes; nous passos laterals a camins veïnals; estabilització dels talussos on hi ha despreniments de terres, així com la senyalització horitzontal, i barreres de seguretat.

Des d'Agricultura han assenyalat que "les infraestructures viàries rurals són vitals per a garantir l'accessibilitat a tot el territori rural català. L'activitat socioeconòmica es veu molt reduïda si no es disposa d'infraestructures bàsiques adequades, amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat".

També admeten que "el dèficit en matèria d'infraestructures viàries rurals que existeix en algunes zones del país, juntament amb la manca d'altres infraestructures bàsiques, especialment en comarques de muntanya com és el cas del Pallars Jussà i on es troba el camí objecte de millora, comporten situacions de despoblament, dificultant la continuïtat de les explotacions agràries i la posada en marxa d'alternatives econòmiques al món rural, contribuint a l'abandonament del conreu de terres, desertització, i increment considerable del risc d'incendis forestals".

L'objectiu del DARP amb aquestes actuacions de millora de la xarxa rural de camins i infraestructures rurals, afegeixen, és millorar les comunicacions a les explotacions agràries i les vies d'accés als nuclis habitats del món rural, "contribuint a la dinamització, la viabilitat econòmica, la fixació de la població, i la diversificació de les rendes agràries, així com a la introduccions d'altres activitats, la lluita contra els incendis, i la conservació del medi".