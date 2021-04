Així encaren Sant Jordi les editorials pirinenques

Després que la pandèmia de covid-19 obligués a suspendre la celebració de Sant Jordi de l'any passat -tot i l'intent de salvar-ne una part amb el Sant Jordi d'estiu- i que les diferents onades del virus i situacions sanitàries complicades hagin dificultat la realització d'actes culturals i presentacions al llarg dels últims mesos, les editorials pirinenques arriben a Sant Jordi amb ganes i cert optimisme. Tenen clar que encara no serà com un Sant Jordi previ a la pandèmia, però creuen que pot anar bé, tant per donar a conèixer les novetats, com per visibilitzar una mica més aquells llibres que han anat sortint durant els últims mesos i que no s'han pogut presentar en públic a causa de la pandèmia.

El director de l'alturgellenca Edicions Salòria, Marcel·lí Pascual, explica que "tot i la incertesa de com es podrà celebrar, les perspectives són bones perquè veiem que el llibre encara té una bona salut", ja que s'ha convertit en "un refugi cultural per a molta gent durant aquests mesos tan difícils". Pel que fa a la dinàmica de publicació, la pandèmia no els ha afectat gaire i "mentre hem estat confinats, hem seguit treballant".

Així doncs, i com ja és tradició, Edicions Salòria arriba a Sant Jordi amb un bon grapat de novetats. Una de les més destacades és la creació d'un nou segell, Meraki, dedicat al llibre infantil "on hi publicarem traduccions i autors catalans i al qual volem donar-li més aviat una projecció nacional", explica Pascual. De moment, ja han publicat Fi? i El ball de la petita Matrioixca.

En l'àmbit purament pirinenc, Pascual destaca Segre avall, un llibre infantil d'Albert Galindo i Laura Pal dedicat als raiers; Temps del Pirineu, un recull de reflexions i escrits d'Alfred Pérez-Bastardas; Tolstoi traces, un llibre on Joan Ganyet posa en comú parets de ciutats europees amb fragments de Guerra i Pau; o el darrer volum del Viatge Universal pel Pirineu, que Joan Obiols dedica a la Seu d'Urgell.

Una altra novetat destacada és El bisbe i l'emperador, una novel·la de Josep Gifreu basada en la vida del bisbe Fèlix d'Urgell. Pasqual també destaca la reedició de Els fills de la terra, la novel·la publicada fa molts anys per Manel Figuera; així com la tercera edició ampliada i revisada del llibre de Josep Espunyes, Món rural, mots que es perden, amb paraules noves; la segona edició del llibre infantil La Guineu i la Camosa, de Susanna Isern o El vell hivernàs, de Ventura Altarriba i Judit Roma, que va sortir per Nadal.

Llibres que no s'han pogut presentar

Des d'Anem Editors, editorial amb un peu a Cerdanya i l'altre a Andorra, Oliver Vergés, explica que les principals novetats per aquest Sant Jordi són d'àmbit andorrà: Carrer del Bosc, de David Gálvez, i Carlemany i Andorra, del mateix Vergés. Juntament amb aquests títols, arriben també a les llibreries de la mà d'aquest segell, una nova edició de Borís I, rei d'Andorra d'Antoni Morell, la segona edició de Andorra. Eines d'un temps passat d'Albert Rossa, i A painted tragedy, la traducció a l'anglès del llibre de Carles Sánchez dedicat a les pintures de Tomàs Becket de Santa Maria de Terrassa publicat durant el 2020 en català i en castellà i que ha gaudit de molt bona acollida en la commemoració de l'Any Becket.

A l'àmbit de l'Alt Pirineu, però, hi ha dos llibres que la pandèmia no ha permès presentar i que, com qui diu, tindran el seu primer gran aparador aquest Sant Jordi. Es tracta de La Cerdanya de 1603, el Tractat del Comtat de Cerdanya de Joan Trigall, d'Erola Simon i Lluís Obiols; i de Gravats rupestres d'Andorra, l'Alt Urgell i la Cerdanya, de Jordi Casamajor i David Gálvez. En aquest sentit, Vergés indica que, en el primer cas, no s'ha pogut fer cap presentació encara i que, en el segon, no s'ha pogut presentar ni a Cerdanya ni a l'Alt Urgell.

Vergés també assenyala que encaren Sant Jordi "amb optimisme", tot i tenir clar que "serà un Sant Jordi amb limitacions i no serà del tot normal, de manera que està per veure què es podrà fer". Tot i això, creu que hi haurà "certa normalitat, sobretot comparat amb l'any passat". Pel que fa al nivell de producció, assegura que en el seu cas la pandèmia tampoc els ha afectat especialment i han pogut anar donant sortida a tot el que tenien previst.

Novetats pallareses

Des del Pallars, Sisco Prats, de Garsineu Edicions, explica que la principal novetat d'aquest Sant Jordi és el llibre publicat conjuntament amb l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, La casa i la llar pirinenca, de Ramon Violant i Simorra, amb edició d'Ignasi Ros. També destaca Melia, un dolç fracàs, de Sisco Farràs, editat conjuntament amb el Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs de Pallars.

A més, també ha reeditat dos autèntics èxits editorials dels últims mesos, Afers Privats (de la Vall Fosca a Aorearoa), de Carme Rei-Granger, i Antics Oficis, d'Assumpció Batalla, que s'havien esgotat. Pel que fa a les perspectives de Sant Jordi, Prats no s'atreveix a fer previsions, ja que "dependrà molt de com estigui la situació, i del tems que faci, ja que es podran fer activitats i posar parada al carrer, però si plou ja veurem què fem".

Més enllà del que presenten les editorials amb seu al territori, els autors o la temàtica pirinenca són protagonistes de força altres llibres aquest Sant Jordi. Una bona guia per estar al cas de bona part de les novetats vinculades al Pirineu és el catàleg que ha preparat l'Associació Llibre del Pirineu.