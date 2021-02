Un ascensor públic unirà les dues grans zones de la Pobla i evitarà l'ús indegut de l'elevador del CAP

La Pobla de SegurL'Ajuntament de la Pobla de Segur està construint aquests dies un ascensor públic a la baixada de les Esgrases per salvar el desnivell que hi ha entre la zona del poliesportiu i l'estació d'autobusos i la plaça del Pedrera i el nucli antic. Aquest és el principal desnivell que separa la zona baixa del nucli, inclòs el barri de l'Estació, de la zona alta, on hi ha el barri antic, l'eixample i la majoria de serveis i comerços. Fins ara, molts veïns aprofitaven el fet que el Centre d'Atenció Primària està situat al bell mig d'aquest desnivell i té un ascensor que comunica la part baixa amb la plaça de la Pedrera.

L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, explica que "vam estar parlant amb Salut i ens van dir que hi havia el problema que l'ascensor del CAP s'estava fent servir com a ascensor públic". Per accedir al giny, cal creuar pel mig del vestíbul i la zona d'espera dels pacients, un fet poc adequat, més amb l'actual situació de pandèmia. Per tot plegat, l'Ajuntament va decidir aprofitar la subvenció d'un pla de barris per habilitar un ascensor públic exterior, adossat a la mateixa paret del CAP.

D'aquesta manera, afegeix, Baró, a banda d'evitar l'ús inadequat de l'ascensor del CAP, "unim les dues principals zones del poble, ja que per anar cap al barri de l'Estació cal passar per la baixada de les Esgrasses o per la corba del Mirall, i tots dos són punts molt estrets", a banda del desnivell que hi ha si es fa a la inversa, és a dir de pujada. A més, amb l'ascensor també es vol potenciar la zona d'aparcament que hi ha al voltant del poliesportiu i que, tot i quedar molt a prop del nucli antic i la zona comercial, sovint no s'utilitza pel fort desnivell que cal salvar. L'ascensor funcionarà durant el dia, però es tancarà a les nits, per seguretat.

Gairebé 400.000 euros d'inversió

L'Ajuntament invertirà 106.000 euros amb l'ascensor, una obra que s'afegirà a altres actuacions que es fan a la mateixa zona amb l'ajuda del pla de barris, com la millora de l'entorn del poliesportiu, que tindrà un cost de 270.000 euros o la reforma de la plaça de la Pedrera, on es reorganitzarà i es pintarà la zona d'aparcament i s'habilitaran alguns espais d'estacionament per a motocicletes.

Per fer-ho, s'ha eliminat l'illa central on hi havia una vorera i dos arbres. "Els arbres estaven en molt mal estat i hi havia risc de caiguda, de manera que s'havien de treure per una qüestió de seguretat", ha deixat clar Baró. En aquest cas, la inversió serà de 19.000 euros. Dels prop de 400.000 euros que s'invertiran en aquesta zona, el pla de barris en finançarà el 75% del cost, i els treballs hauran d'estar acabats a finals de març.