Bona acollida dels Tastets de Fira de Tremp

TrempTremp ha acollit aquest dissabte l'acte central de 'Tastets de fira', la iniciativa ideada per l'Ajuntament trempolí per tal de mantenir viu l'esperit de la fira Pallars Terra de Corder. Al llarg del dissabte ha tingut lloc el petit mercat firal, una mostra de productors de proximitat que s'ha dividit en dues places de la ciutat i que ha aplegat un total de 15 expositors artesans i agroalimentaris. La plaça de Capdevila i el passeig del Vall han acollit els firandants, que s'han mostrat satisfets amb la iniciativa, valorant especialment el reinici de les activitats.

Han complementat la jornada dues activitats infantils a càrrec d'Obrador Xisqueta: un taller de feltre mullat, al matí, i un contacontes kamishibai del conte Xisca que trempoles? de Vanesa Freixa (il·lustració) i Marina Cabanis (textos), a la tarda. També ha tingut lloc un concert organitzat per Projecte Home al pati de l'escola, Sporadik Bass, amb músics de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC.

Així mateix, set restaurants trempolins han repartit 300 racions de Cassola de corder amb verdures de primavera al perfum del Pallars, la recepta recreada pels mateixos cuiners amb motiu d'aquesta fira. Aquest diumenge al migdia, mentrestant, està previst el repartiment de fins a 250 racions més d'aquest plat.

Tot i que el mercat firal ha acabat aquest dissabte al vespre, les propostes de Tastets de Fira Pallars terra de corder continuen vigents fins a final de mes amb una sèrie de promocions a les carnisseries, bars i restaurants, tant de Tremp com de la resta de la comarca. Concretament estan previstos els següents sortejos: a les carnisseries, les persones que comprin més de 20 euros en carn de corder rebran una butlleta per participar en el sorteig d'un total de 50 lots de Cadena de Valors, valorats en 50 euros cadascun; els que consumeixin plats o tapes de corder als bars de Tremp optaran a 25 lots de Cadena de Valors valorats també en 50 euros. Finalment, aquells que durant el mes de maig tastin un menú o plat de corder als restaurants participants de la comarca, podran aconseguir un dels 25 vals de 50 euros per bescanviar als restaurants del Pallars Jussà.