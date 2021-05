Les Botigues Museu de Salàs rememoren el "dolç fracàs" de xocolates Nelia

Salàs de PallarsAl llarg dels anys vint, van aparèixer una sèrie de personatges publicitaris que, amb el temps, han esdevingut autèntiques icones de la publicitat comercial a l'Estat: el majordom Netol, la nena de Tintes Iberia, l'entremaliat Chiquilín o el vailet Freixenet. Però el personatge més popular del seu temps va ser la nena Nelia, que seria la imatge d'aquesta marca de xocolates. Ara, l'exposició 'Nelia. Un dolç fracàs' repassa la campanya publicitària de la marca durant els anys vint. En declaracions recollides per l'ACN, Cisco Farràs, responsable de la mostra, explica que es tracta de la campanya de publicitat "més creativa i excèntrica" feta a Catalunya durant aquesta època per coses com fer volar una avioneta per la platja de Barcelona llençant petits paracaigudes amb xocolatines.

De l'exposició també se n'ha fet un llibre que repassa la història d'aquesta fàbrica de xocolates que va néixer a Barcelona l'any 1923. Per Farràs va revolucionar el mercat i va ser de les més "modernes i innovadores" dels anys vint. Amb la creació de la mascota de la nena Nelia per Lluís Garcia Falgàs, dissenyador gràfic valencià, van començar un seguit d'accions per donar a conèixer aquests xocolates.

La modernitat de la campanya publicitària de xocolates Nelia es veia en els envasos, afegeix Farràs, i remarca que "eren molt luxosos com si es tractés d'un perfum de l'època". Un producte curiós que es pot veure a l'exposició és un caramel amb un pal. Sisco Farràs destaca la curiositat del producte i diu que tothom es pensa que la marca Chupa Chups va ser pionera en enganxar un caramel a un pal, però el cert és que la marca Nelia ja ho va fer més de trenta anys abans.

Nelia va ser innovadora també pels col·leccionables de cromos personalitzats, pels anuncis, pels regals i fins i tot pels concursos. Farràs diu que la majoria de nens de l'època anaven amb un patinet Nelia regalat per aquesta marca de xocolates. Aquest patinet es pot veure a l'exposició que estarà durant tot aquest any a les Botigues Museu de Salàs.

De l'exposició també n'ha sortit un llibre on es poden llegir totes aquestes curiositats. El seu autor, el mateix Sisco Farràs, detalla un dels sortejos més innovadors que van fer per l'època: al costat del bar Núria de Barcelona, prop de la font de Canaletes, la marca de xocolates va instal·lar una guardiola transparent gegant plena de diners. Els clients havien d'enviar embolcalls de les xocolatines intentant endevinar l'import exacte que hi havia i qui ho encertava s'emportava la meitat del pot.

Com bé indica el títol tant de l'exposició com del llibre 'Un dolç fracàs', va ser el resultat d'una campanya publicitària "molt moderna per un país que no ho era" indica Farràs. El relat publicitari de Nelia estava molt basat en el text raonat i Farràs creu que a l'Espanya dels anys vint, amb alts percentatges d'analfabetisme, els anuncis més persuasius eren aquells amb la imatge gràfica com a suport. Aquest aspecte, unit a "la inexperiència empresarial" de la família que va crear la fàbrica va fer que ja als anys trenta acabés desapareixent la marca de xocolates Nelia i aquella dolçor del naixement de l'empresa es convertís en un fracàs en pocs anys.