La Seu busca habitatges buits per cobrir les demandes socials

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través de la societat d'Habitatge i Urbanisme de la Seu SLU (HIULS), ha fet una crida a propietaris privats d'habitatges buits per tal que els posin a disposició per cobrir les demandes socials. Tal com ha indicat el consistori, les persones interessades a fer-ho, a través d'una cessió d'ús a HIULS, ho podran dur a terme a partir d'aquest pròxim dijous 25 de març amb l'objectiu de poder-los oferir en lloguer a persones que tinguin necessitats segons criteris dels Serveis Socials (ja sigui amb lloguer social i/o assequible).

Així, els licitadors podran presentar la seva oferta en un sobre tancat al registre d'HIULS, de nou del matí a dues del migdia. També ho podran fer per correu postal. A partir del mateix dijous, des del web municipal www.laseu.cat s'informarà de com presentar les sol·licituds, així com els criteris de selecció.

Pel que fa a la contractació dels habitatges, es tramitaran per la via d'urgència extraordinària en ser una necessitat urgent. Respecte al preu del lloguer, el màxim serà l'índex de preu de referència de lloguer fixat per la Generalitat de Catalunya.