Un caçador queda ferit greu pel tret d'un company a la Vansa i Fórnols

La Vansa i Fórnols / PrullansUn caçador ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en rebre un tret d'un company al terme municipal de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell. El tir, que segons els Mossos d'Esquadra ha estat fortuït, ha impactat contra les dues cames de la víctima. Els fets han passat cap a tres quarts d'onze del matí. Fins al lloc s'ha desplaçat un helicòpter de rescat de Bombers de la Generalitat i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha evacuat l'home fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En l'accident també hi ha treballat una ambulància del SEM i agents de la policia catalana, que han obert una investigació per esclarir els fets. Segons els Mossos, tot i que el caçador ha resultat ferit greu, "no es tem per la seva vida".

Incendi entre Martinet i Prullans

Encara en l'àmbit dels successos, un incendi de vegetació ha cremat aquest dissabte 2,5 hectàrees a Prullans, a Cerdanya, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

L'avís del foc s'ha rebut a les 14.06 hores en una zona forestal als marges de l'N-260, entre Martinet i Prullans. Quinze dotacions terrestres i 2 avions han treballat en l'extinció i les flames s'han pogut controlar ràpidament.