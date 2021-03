El Cicle Iulia Libica es dedicarà als gravats rupestres de Cerdanya

LlíviaEl Cicle Iulia Libica d'història i Arqueologia al Museu de Llívia tornarà enguany després d'haver-se anul·lat l'any passat per la pandèmia. L'edició d'aquest any tindrà lloc el pròxim 3 d'abril al Museu Municipal de Llívia. Enguany el Cicle gira al voltant de l'exposició Memòries de Pedres, els gravats rupestres de Cerdanya i Llívia, una exposició que mostra la recerca feta durant els últims 10 anys a Cerdanya per garantir la preservació i estudi del gran conjunt de gravats rupestres que hi ha a l'aire lliure, sobretot a l'Alta Cerdanya, promoguts pel ministeri de Cultura francès.

A més, també s'hi inclou el relat dels gravats rupestres de Llívia, un conjunt de set pissarres gravades dels segles XIII i XIV, on hi ha gravats taulers de joc, un guerrer i una fortalesa medieval que sembla que seria el mateix Castell de Llívia. A més de l'exposició, que es prorrogarà fins al pròxim 2 de gener de 2022, el Cicle Iulia Libica també comptarà amb una visita guiada a Llívia, la ruta de les cinc icones, que ofereix el museu des d'aquest estiu, on es poden veure els cinc llocs més icònics de Llívia: el museu, l'església, el fòrum romà i el castell, a més a més de l'enclavament.

A la tarda tindran lloc dues activitats, la primera, un taller d'escriptura medieval per famílies, a les 18:00 hores, i després, a les 19:30 h, la conferència "L'autoria femenina de l'art rupestre", a càrrec de la doctora en arqueologia i prehistòria, Victoria Medina Fernando, que parlarà de les teories que han sorgit recentment, que qüestionen el relat imperant des de sempre, el qual ha atribuït l'autoria de l'art rupestre a l'home. En aquest sentit, es mostrarà que les dones hi van tenir un paper més rellevant. Totes les activitats compten amb aforament limitat i amb totes les mesures preventives contra el covid-19. Les entrades es podran reservar per primera vegada a través d'aquesta web.