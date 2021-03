Comença la comercialització de llavors tradicionals del Pallars Jussà treballades per persones vulnerables

TrempEl projecte d'agricultura social Llavors d'Oportunitats, impulsat per Alba Jussà, amb la col·laboració de l'Estació Biològica del Pallars Jussà, Salvatgines i el Col·lectiu Eixarcolant, ha posat a la venda aquest dijous les primeres llavors tradicionals recuperades del Pallars Jussà. La iniciativa va començar l'any 2018 amb l'objectiu de crear un banc de llavors, recuperar varietats d'hortalisses del Pallars i alhora generar ocupació per a persones vulnerables i amb dificultats d'accés al món laboral. I és que el projecte es duu a terme des del centre ocupacional i el club social d'Alba Jussà, on hi col·laboren una vintena de persones amb discapacitat que porten a terme diferents tasques, des del conreu de l'hort, fins a la recollida de les llavors i la manipulació dels packs que van a les botigues.

Actualment els seus impulsors compten amb més de 50 varietats diferents i han previst multiplicar-ne anualment algunes d'elles per tal de comercialitzar-les i promoure'n el cultiu. A més, ja s'ha aconseguit consolidar un lloc de treball.

De moment, aquesta setmana han posat a la venda les primeres 4 varietats de llavors d'una col·lecció que s'anirà ampliant. Concretament han posat a la venda a diferents botigues dels Pallars Jussà i Sobirà la bleda d'Erinyà, el pebrot bitxo de Puigcercós, la tomata rosada de l'horta del Flamisell i la tomata pruna de la Pobla de Segur.

La directora tècnica d'Alba Jussà, Maria Helena Vicente, ha explicat que el procés comença amb la prospecció en horts de padrins -de moment s'ha treballat a la Pobla de Segur, Salàs, Talarn, Gavet de la Conca i Llimiana-, una feina que fan des de Salvatgines i el Col·lectiu Eixarcolant. Quan es localitzen les llavors es porten a les instal·lacions d'Alba Jussà i s'incorporen al banc de llavors, s'introdueixen a una base de dades amb les característiques etnobotàniques i de cultiu. Posteriorment, es planifiquen quines llavors necessiten renovar-se i quines sortiran a la venda i, per tant, es multiplicaran els exemplars. Un cop feta aquesta feina, les persones d'Alba Jussà preparen el planter, cuiden l'hort durant la temporada, recullen les llavors, les assequen, les ensobren i, des d'aquesta setmana, les duen a les botigues.

Vicente ha destacat que l'objectiu és fer prospeccions de llavors a tota la comarca en els pròxims tres anys, ja que "hi ha certa pressa a fer-ho, perquè són varietats que només coneixen els padrins". L'objectiu és que "la gent del Pallars faci el seu propi planter, guardi les seves pròpies llavors i s'animi a cultivar les varietats tradicionals d'aquí".

Pel que fa a la venda, Vicente ha celebrat que, de moment, hi ha hagut molt bona resposta per part dels comerços que dispensaran les llavors. De fet, ha assegurat que "encara no les teníem a les botigues i ja ens ha vingut gent aquí a interessar-se per comprar-les". De moment, aquest any es posaran a la venda 1.000 sobres de llavors d'aquestes primeres quatre varietats.

Alguns dels usuaris d'Alba Jussà que participen en el projecte, com la Maria José o el Javier, expliquen que una de les parts del procés que més els agrada és cuidar l'hort. En el cas de la Maria José, de fet, assegura que a casa seva sempre n'han tingut i ja tenia certa experiència en aquest àmbit.

Pel que fa a les verdures i hortalisses que es generen a l'hort en tot aquest procés es venen i reparteixen i s'està treballant també per poder obtenir un producte propi elaborat a partir d'aquestes, com melmelades o salses. En el projecte Llavors d'Oportunitats també hi han col·laborat altres institucions com el Geoparc o el projecte d'Al Teu Gust. També ha rebut el reconeixement de diferents premis com el IV Premi Candi Villafañé de la Paeria de Lleida, Verema Solidària o un dels Premis La Confederació 2020, en la categoria de Transformació Social.