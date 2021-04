En Comú Podem pregunta al Govern per la seguretat a la línia de Lleida a la Pobla

La Pobla de SegurEl grup d'En Comú Podem (ECP) al Parlament de Catalunya ha presentat un seguit de preguntes al Govern en relació amb les mesures de seguretat a la línia de tren de Lleida a la Pobla de Segur, arran de l'accident ferroviari que el passat 12 de març va obligar a tallar durant un mes el servei per un despreniment de roques sobre la via entre Àger i Santa Linya. ECP, a través del diputat Marc Parés, demana al Govern si és coneixedor de si per part de Ferrocarrils de la Generalitat es va arribar a implementar la mesura preventiva de vigilància dels talussos amb drons, acordada amb el sindicat Comissions Obreres (CCOO) i presentada l'any 2016, com a mesura per minimitzar el risc d'aquest tipus d'accidents.

Des d'En Comú Podem també es demana informació sobre les mesures de seguretat implementades pel Govern de la Generalitat per augmentar la seguretat de la línia, que ja ha registrat incidències per despreniments de roques en altres ocasions. Afortunadament, en l'accident del passat 12 de març no es van registrar ferits i el maquinista i l'única passatgera del comboi van resultar il·lesos.

El portaveu d'ECP a les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, Jaume Moya, explica que "tot i que fa cinc anys que en el marc de la Comissió de Seguiment del Servei Lleida – la Pobla de Segur el Govern de la Generalitat va anunciar la implementació de drons per controlar les possibles esllavissades, tenim la sensació que no es va arribar a dur a la pràctica". Almenys –afegeix-, "no en tenim constància, com tampoc que arran de darrer accident hi hagi la intenció d'implementar-ho". És per això, i arran del recent accident, que la formació demana explicacions al Govern i informació sobre mesures concretes per evitar nous incidents. D'altra banda, ECP també ha preguntat si està previst integrar la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur dins del Pla de Rodalies al voltant de Lleida ciutat anunciat fa uns mesos pel Govern.