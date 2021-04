El Consell Comarcal de l'Alt Urgell aprova un pressupost de 10,4 MEUR

La Seu d'UrgellEl plenari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat aquest dijous el pressupost de la institució per a l'any 2021, que ascendeix a 10.403.535,62 euros, una xifra que suposa un augment del 15% respecte a l'exercici de l'any passat. Tal com han explicat des de l'ens en un comunicat, per capítols, el que disposarà d'un major volum de despeses serà el de les inversions reals, amb una dotació total de 3.747.700 euros, un 36% del pressupost 2021, amb un increment del 43% en comparació amb el pressupost 2020. "Aquesta dada és indicadora de la voluntat de l'equip de govern del Consell Comarcal de reforçar i potenciar el desplegament de serveis, equipaments i infraestructures al territori per tal de revertir els efectes socioeconòmics de la pandèmia i encarar amb garanties el futur", ha indicat la presidenta de l'ens, Josefina Lladós.

Per programes, la inversió més important, de gairebé 1,6 milions d'euros, correspon al d'enllumenats públics, amb la continuació del projecte Impulsa Energia de substitució dels actuals equipaments per uns altres de major eficiència i menor consum. Cal destacar també les partides corresponents a les actuacions en les obres i millores en les infraestructures de depuració d'aigües residuals, amb més de 700.000 euros d'inversió, i al programa Camina Pirineus, amb un total de 734.000 euros. Pel que fa a les obres d'ampliació de la seu de la institució, que permetran millorar els serveis a ajuntaments i ciutadans, s'hi destinen 514.000 euros.

Quant als serveis, els pressupostos més importants corresponen al transport i els menjadors escolars i a l'assistència social primària, que sumats representen el 25% sobre el total de programes que porta a terme el Consell Comarcal. Finalment, la partida de personal representa el 24% del pressupost de la corporació, 3 punts percentuals menys que en l'exercici del 2020.

Entre els objectius que s'ha fixat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell per al 2021 destaquen la gestió de la situació pandèmica fins a la seva superació, el desenvolupament del Pla de Reactivació Econòmica, l'avançament en el procés de digitalització i connectivitat, l'assoliment del 70% en l'execució del projecte Camina Pirineus, l'entrada en servei de l'edifici annex del Consell Comarcal, la finalització del programa d'eficiència energètica, la implementació del programa Forest4Local amb la Diputació de Lleida, la continuïtat dels diferents programes ocupacionals d'inserció laboral, la potenciació dels aliments de proximitat i de la qualitat del servei dels menjadors escolars i la potenciació del patrimoni natural, cultural i museístic de la comarca.