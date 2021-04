El Consell del Jussà disposarà a l'estiu d'un document per regular la instal·lació de parcs fotovoltaics

TrempEl Consell Comarcal del Pallars Jussà treballa en l'elaboració d'un marc per regular la implantació de parcs fotovoltaics a la comarca. En el Consell d'Alcaldes, celebrat aquest dimarts a la tarda, s'ha explicat l'evolució dels treballs tècnics que s'estan elaborant amb l'objectiu d'impulsar un marc propi que permeti als ajuntaments de la comarca regular la implantació d'aquests parcs. Aquests treballs, encarregats per l'Associació Geoparc en coordinació amb els serveis tècnics del Consell Comarcal, també han analitzat la normativa urbanística, els tràmits, terminis i documentacions a elaborar. Tot plegat es concretarà en un estudi que es preveu tenir acabat durant el mes de juliol.

La proposta, que els ajuntaments que la comparteixin hauran d'incloure en el seu Planejament General, tindrà en compte la normativa vigent i inclourà aspectes com els tipus de sòls, els pendents, la incidència solar, la seva visibilitat des dels nuclis de població i elements singulars, georutes o punts d'interès turístic, entre altres.

En aquests moments, la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat ha informat favorablement sobre l'estudi de viabilitat per a la implantació de 13 dels 18 parcs solars, presentats fins ara, sense tenir en compte en molts casos els continguts dels informes municipals. Ara mateix, aquestes ja representarien unes 630 hectàrees al Pallars Jussà.

A més a més, en la sessió d'aquest dimarts també s'ha informat sobre el període a partir del qual els ajuntaments deixen de tenir capacitat d'intervenció efectiva sobre les sol·licituds d'autorització dels parcs, que es calcula entre els 6-7 mesos des del moment en què el promotor sol·licita autorització al departament d'Empresa. Així doncs, en la part inicial d'aquest interval de temps, els ajuntaments hauran de decidir si adopten la proposta impulsada per Tremp, adaptant-ne els models d'acord per aprovar-los abans no s'esgoti aquest període, de manera que tinguin marge per iniciar la modificació del planejament urbanístic en sòl rústic i procedir a la suspensió de llicències per un període de dos anys, en ambdós casos, només amb relació als usos dels parcs fotovoltaics.

Si els ajuntaments prenen aquest determini, i en coordinació tècnica amb el Consell Comarcal, hauran d'incorporar cadascun les propostes de l'estudi i fer els tràmits de modificació de planejament per incorporar la regulació dels usos per la instal·lació de Parcs Fotovoltaics. Uns tràmits que no són curts ni senzills i que per tenir efecte s'han de desenvolupar i aprovar definitivament en el període de temps en què és efectiva la suspensió de llicències.