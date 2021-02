El Consell del Jussà repetirà la licitació del servei d'assistència a domicili arran d'un recurs

TrempEl Consell Comarcal del Pallars Jussà tornarà a treure a concurs públic el servei d'assistència a domicili a la comarca. Ho farà després que una de les empreses que hi volia optar presentés un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Es tracta de Servillar, l'empresa que ha estat prestant el servei els darrers anys, que considera que el concurs presenta mancances o errors a l'hora d'establir la valoració econòmica del servei, qualifica de desproporcionats alguns criteris de control a la solvència econòmica i tècnica dels licitants o impugna alguns criteris de desempat, entre altres aspectes.

El Tribunal dona la raó al demandant en alguns d'aquests punts i en altres assegura que no té prou elements per determinar si les bases del concurs són adequades, ja que diu que no ha rebut una justificació prou clara per part del licitant. Per tot plegat, demana "l'anul·lació dels plecs que regeixen la convocatòria i la retroacció del procediment al moment anterior a la seva aprovació". D'altra banda, l'empresa recurrent també denuncia un suposat conflicte d'interessos, en indicar que un tècnic del Consell que assegura que té poder de decisió a l'hora de resoldre el concurs tindria relació directa amb una altra empresa del sector susceptible de ser beneficiària de l'adjudicació. En aquest cas, però, el Tribunal deixa clar que, en aquesta fase del procés, no s'ha pogut provar l'existència de cap conflicte d'interessos, ja que això "exigeix una acreditació suficient, que no pot basar-se en simples judicis hipotètics, sinó en certeses".

Fonts del Consell Comarcal han apuntat que ara que ja tenen la resolució, preparen una nova licitació. Com que el procés pot trigar entre 3 i 6 mesos l'ens comarcal planteja subrogar els treballadors de l'actual empresa adjudicatària per tal que es pugui seguir prestant el servei.

Davant d'aquesta resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el grup de l'oposició al Consell Comarcal, Candidatura de Progrés, ha demanat que es convoqui un ple extraordinari on es donin explicacions de tot plegat. Unes explicacions que des de l'equip de govern han assegurat que es donaran en el pròxim ple ordinari, previst per al mes de març. La resolució completa del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es pot consultar en aquest enllaç.